Juegos Suramericanos: Fernanda Russo y Julián Gutiérrez ganaron el oro en rifle de aire de 10 metros mixto

Con una diferencia muy apretada, Fernanda Russo y Julián Gutiérrez se impusieron en la prueba por equipos mixta de rifle de aire de 10 metros y sumaron una nueva medalla de oro para la Argentina en los Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe. La pareja nacional superó por apenas tres puntos a Geovana Meyer y Eduardo Sampaio, de Brasil.

Russo y Gutiérrez tuvieron una destacada performance y llegaron a los 498.4 puntos mientras que Meyer y Sampaio se quedaron en los 495.4. La medalla de bronce fue para Perú, quien compitió con Alexia Arenas y Diego Morin, y alcanzó los 432.1. Fuera del podio se ubicaron los argentinos Lola Sánchez y Alexis Eberhardt, con 364.

“Creo que la prueba fue bastante dura, nos pusimos muy encima el tema de ser locales y tratar de dejar a la Argentina muy en alto”, manifestó Gutiérrez tras el triunfo en diálogo con TyC Sports.

Fernanda Russo COA

A su vez, aseguró que hubo un crecimiento en la disciplina por parte del resto de Sudamérica. “Por ejemplo, Perú no se suele destacar y hoy ganó el bronce. Se nota que está más peleado”, indicó.

“Hace un tiempo teníamos demasiado diferencia con el resto, y hoy estamos igual o para abajo y ahora hay que equiparar con la experiencia. La localía nos pesó ni pensé en el hecho de no llegar al podio, pero la clasificación fue difícil”, señaló, por su parte, Russo.

La competidora cordobesa de 26 años seguirá su camino en los Juegos el jueves desde las 9 cuando compita en la prueba individual femenina de rifle de aire de 10 metros.

Julián Gutierrez Santiago Filipuzzi/ Enviado especial

Gutiérrez, en tanto, intentará ganar una nueva medalla en la misma prueba que su compañera, pero en la categoría masculina, el viernes, también desde las 9.

Cómo está el medallero

Con la medalla que ganó la pareja en rifle, la Argentina llegó a 17 doradas y se distanció en tres de Colombia para permanecer en el segundo lugar. De momento, lidera Brasil con 21.

Los brasileños completan su performance con 21 medallas de plata y 16 de bronce, lo que les da un total de 58. Mientras tanto la Argentina logró ocho y 19, respectivamente, por lo que acumula 44.

El medallero Captura

En el cuarto lugar, aunque con una diferencia considerable con respecto a los tres primeros, aparece Venezuela, con cuatro de oro, cinco de plata y otras cuatro de bronce. Por detrás Chile, con cuatro doradas, misma cantidad de plateadas y nueve de bronce.

Además, Perú marcha sexto, Ecuador séptimo y Uruguay octavo. Los Juegos comenzaron con la ceremonia inaugural el sábado pasado y se extenderán por 11 días más, hasta el lunes 26.