Luego de ausentarse en el empate sin goles de París Saint-Germain en Parque de los Príncipes, ante Lorient, por la primera fecha de la Ligue 1, debido a su conflicto por negarse a extender el contrato, Kylian Mbappé resolvió sus disputas con el presidente del club Nasser Al-Khelaifi y volvió a ser tenido en cuenta por el entrenador Luis Enrique. Así, la estrella francesa está disponible para este sábado, cuando el equipo visite a Toulouse. Los ánimos se templaron, pero el diario L’Equipe sacó a la luz un áspero cruce entre el delantero y el directivo qatarí.

Mbappé no juega desde el 21 de julio pasado. Se había quedado en Francia, marginado de la gira del conjunto parisino en Japón, luego de su negativa a renovar un año más el vínculo que lo une al PSG hasta junio de 2024. Entonces, siguió con los entrenamientos apartado el resto del plantel luego del amistoso ante Le Havre, en el inicio de la pretemporada, cuando ingresó desde el banco y sobre la hora anotó el 2-0 definitivo.

Kylian Mbappe volvió a entrenar otra vez con el plantel, donde está su hermano Ethan; ahora hay sonrisas.

Tras la incertidumbre, la tensión y la reconciliación, en el medio francés filtraron cuál fue el diálogo entre Al-Khelaifi y Mbappé el 8 de este mes, en el momento más caliente de la situación, cuando la relación casi vuela por los aires. Allí fue donde el futbolista escuchó del presidente del club: “¡No volverás a jugar!”.

Según L’Equipe, el qatarí amenazó con esa frase al jugador. “Ya verás, no nos rendiremos”, agregó Al-Khelaifi. A eso, Mbappé contestó: “¿Qué voy a ver? Pero, ¿qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me hará jugar!”. La tensión era altísima. No parecía haber marcha atrás con la pelea.

Nasser al-Khelaifi generó una gran ola de cambios en PSG para esta temporada y eso incluyó la contratación de Luis Enrique como DT. GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Sin embargo, iniciado el torneo y con la obsesión por la Champions League por delante, el clima se despejó, justo la semana en la que al brasileño Neymar se le avisó que no sería tenido en cuenta y emigró al fútbol de Arabia Saudita. Mbappé fue reincorporado al grupo, se mostró sonriente junto a sus compañeros y, según testigos, en una de las últimas prácticas el delantero, de 24 años, fue recibido con una “guardia de honor” luego de unas palabras de Nasser. Junto al flamante refuerzo Ousmane Dembelé, recibieron pequeñas palmadas en su cabeza cuando saltaron al campo de juego del centro deportivo. “Fue para demostrar que volvía a ser parte de la familia”, justificaron.

Kylian Mbappé posa con una camiseta del Paris Saint-Germain junto al presidente Nasser Al-Khelaifi, en tiempos felices y con expectativas de extender el vínculo hasta 2025, algo que a último momento no se concretó.

El temor de que Mbappé emigre a Real Madrid (o cualquier otro club) en calidad de libre es algo que igual sigue rondando en la cabeza de la dirigencia de la entidad parisina. El jueves, con Neymar se dieron el último frío abrazo de despedida, cuando el brasileño retiró todas sus cosas del club, pero Ney siquiera lo invitó al francés a una pequeña fiesta íntima a la que sí concurrieron otros jugadores, como su compatriota Marquinhos. Trascendió también que a Kylian tampoco le gustó el “me gusta” que Ney le dio a una publicación de Instagram que insinuaba que el francés había tenido que ver con su alejamiento.

¡𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜, @neymarjr! ❤️💙



¡La despedida del plantel en el Campus PSG para Ney! ¡Éxitos en lo que se viene, leyenda! 🙌



✨ #ObrigadoNey



pic.twitter.com/u4A160XyEo — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 17, 2023

Para L’Equipe, Mbappé se mostró ilusionado con el rearmado del plantel y los más optimistas creen que puede llegar a quedarse más allá de esta temporada, aunque aún no haya extendido formalmente su vínculo. “En el fondo, nada ha cambiado. Todavía no sabemos muy bien cómo acabará este sketch y quién saldrá victorioso. Pero que no nos quede ni una duda de un punto: a la menor molestia, a la primera tormenta, esta unidad se hará añicos”. Hay una bomba de tiempo que no parece estar desactivada.

