Mientras Gallardo divide aguas con la AFA, aparece un mes tentativo de regreso

Las críticas del entrenador de River al manejo de la AFA y la inacción en tiempos de pandemia calaron hondamente en la gestión que encabeza Claudio Tapia . Tres integrantes del comité ejecutivo defendieron al Comandante de Barracas Central : Nicolás Russo , presidente de Lanús ; Ricardo Carloni , vicepresidente de Rosario Central, y Víctor Blanco , máxima autoridad de Racing . Salvo el dirigente granate, eligieron no polemizar con el Muñeco , que sabe claramente el impacto que produjeron sus palabras.

La AFA no movió ninguna ficha, aunque cerró filas. El primero en pisar el ring para sostener a Tapia fue Russo, el delfín de Sergio Massa en el fútbol. "Me gusta que Gallardo haya cambiado su forma de pensar, porque no pensó lo mismo cuando había 10 infectados y decidió, junto a su plantel, no presentarse a jugar", recordó el presidente y diputado provincial bonaerense en TyC Sports. Se refería a la decisión del club millonario de no presentarse al encuentro con Atlético Tucumán por la primera fecha de la cancelada Copa Superliga. River cerró sus instalaciones por el temor a casos de coronavirus (días después hubo temor por Thomas Gutiérrez, de la reserva, pero el análisis del colombiano dio negativo). Ese partido está a la espera de un fallo en el tribunal de disciplina. "Ahí trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta", siguió Russo en su defensa de la decisión de la AFA de prohibir los entrenamientos hasta que todo el país esté en la fase 4 de la cuarentena.

El presidente de AFA, Claudio Tapia, ignoró las críticas de Gallardo, pero algunos directivos dieron la cara por él: Víctor Blanco, Nicolás Russo y Ricardo Carloni. Crédito: Twitter AFA

El Poder Ejecutivo también hizo su parte. Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, tienen un diálogo más fluido con Ginés González García, el ministro de Salud, que con Matías Lammens, el de Turismo y Deportes. Si bien las dos áreas coordinan el protocolo sanitario para el regreso del fútbol, solamente González García dio la cara por la AFA. Y fustigó a al entrenador riverplatense con el mismo argumento que usó Russo: el partido fantasma con Atlético Tucumán. "Creo que Gallardo me dijo que yo era contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando pensábamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas", dijo el funcionario en declaraciones a FM 94,7. En rigor, fue el propio Gobierno el que decidió parar la pelota cuando la liga argentina había quedado en off-side: era la única de Sudamérica que seguía desarrollándose.

Ginés González García, ministro de Salud, replicó a los dichos de Gallardo, aunque dijo que "entendía" sus reclamos desde su rol de entrenador de fútbol. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

A Gallardo lo defendieron su jefe, Rodolfo D'Onofrio, y Andrés Fassi, el presidente de Talleres, de Córdoba. "Es una vergüenza que en un club no puedan entrenarse dos jugadores. No entiendo el silencio del fútbol argentino", protestó Fassi en TyC Sports. La postura fue refrendada por algunos futbolistas, como Matías Caruzzo. Y desde Honduras, donde trabaja, Pedro Troglio reafirmó la postura de su colega millonario. "Gallardo no está equivocado. Hay que buscarle una solución. Nadie dice una fecha tentativa, con la cual uno sabe algo y se prepara. Pero se ve que no hay nada claro", opinó el ex DT de Gimnasia en DirecTV Sports. Mientras, y cuando los protagonistas del fútbol piden un protocolo o, al menos, fechas posibles para volver a las prácticas con distanciamiento social, la AFA debió desmentir un documento de trabajo que supuestamente establecía al 17 de agosto como el día del regreso de los entrenamientos colectivos. Fuentes consultadas por LA NACION no negaron la autenticidad del escrito, pero sí admitieron que el contenido nada era "definitivo" y que todavía faltaban "muchos detalles" por resolver.

Fronteras afuera, en cambio, sí existen reuniones de trabajo por los protocolos para la vuelta del fútbol. El propio González García participó en la mañana del jueves en una reunión de ministros de Salud del Mercosur en la que el tercer tema del orden del día fue el de dos documentos elaborados por Conmebol. Uno es un compendio de "sugerencias sanitarias" para el retorno de la actividad. El otro es un manual de operaciones para encapsular a las delegaciones en los viajes internacionales. El objetivo es el regreso de las disputas de las copas Libertadores y Sudamericana. Entre las medidas sugeridas está la obligación de portar mascarillas y tapabocas para todos los integrantes de los planteles (futbolistas, entrenadores y auxiliares técnicos), testeos semanales y tomas de temperatura cada vez que los futbolistas concurren a los lugares de entrenamiento, entre otras prescripciones.

Tapia hablará este viernes de esas medidas. Será en el marco de una reunión virtual del Consejo de Conmebol, que incluirá asistentes de los diez países de la entidad. Aunque no figure en ningún documento y las fuentes oficiales insistan en que todo dependerá de la luz verde de las autoridades sanitarias, se puede afirmar que el horizonte que se fijaron para el retorno de las competencias es septiembre.