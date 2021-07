La agenda de TV del sábado: Argentina - Ecuador y Uruguay - Colombia por la Copa América, Eurocopa, los Pumas, Wimbledon, Fórmula 1, Tour de Francia, más rugby y mucho básquetbol

Muy intenso se presenta el sábado deportivo en la televisión. Cuartos de final de Copa América y de Eurocopa de fútbol, los Pumas, Wimbledon, Fórmula 1, preolímpicos de básquetbol, más rugby internacional, Tour de Francia y alguno que otro agregado integran la agenda del día.

La mayor atención estará en Argentina vs. Ecuador, el último de los cuartos de final de la Copa América, en el cierre de la jornada. Antes, Uruguay y Colombia sostendrán un partido interesante. También por la Eurocopa se determinarán los últimos dos semifinalistas. Surgirán de República Checa vs. Dinamarca y de Ucrania vs. Inglaterra.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, líderes del seleccionado argentino, tendrán enfrente a Ecuador en uno de los cuartos de final por la Copa América de Brasil, en Goiania. AP / Ricardo Mazalan - La Nación

Otro seleccionado albiceleste en acción será los Pumas, en su primer compromiso del año tras el positivo paso por el Tri Nations de 2020. Visitará a Rumania, en el test match que marcará el comienzo de su gira europea, que incluirá dos encuentros con Gales. Además, los Pumitas definirán contra Junior Springboks el torneo U20 Internacional Series, en Sudáfrica. Y habrá numerosos enfrentamientos internacionales, con All Blacks, Gales, Irlanda y British & Irish Lions como atractivos principales.

El captain's run de Los Pumas antes del test match contra Rumania en Bucarest, inicio de su gira europea. Prensa UAR

Mientras Wimbledon desarrollará la última jornada de su tercera rueda, la Fórmula 1 llevará adelante la prueba de clasificación del Gran Premio de Austria, y el Tour de Francia, su octava etapa. Y durante muchas horas el básquetbol ofrecerá un festival de semifinales de preolímpicos, con 16 equipos en cuatro sedes en busca de cuatro plazas en Tokio 2020.

La televisación del sábado 3

FÚTBOL

Eurocopa

13 República Checa vs. Dinamarca. Cuarto de final. TNT Sports y DirecTV Sports.

República Checa vs. Dinamarca. Cuarto de final. TNT Sports y DirecTV Sports. 16 Ucrania vs. Inglaterra. Cuarto de final. DirecTV Sports y DirecTV Go (libre).

Copa América

19 Uruguay vs. Colombia. Cuarto de final. DirecTV Sports.

Uruguay vs. Colombia. Cuarto de final. DirecTV Sports. 22 Argentina vs. Ecuador. Cuarto de final. TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.

Major League Soccer

21 Chicago Fire vs. Atlanta United. ESPN 3.

Chicago Fire vs. Atlanta United. ESPN 3. 23 Real Salt Lake vs. Los Angeles FC. ESPN 3.

TENIS

7 Wimbledon. La tercera etapa. ESPN 2, ESPN Extra.

Wimbledon. La tercera etapa. ESPN 2, ESPN Extra. 12.30 Wimbledon. La tercera rueda. ESPN 3.

AUTOMOVILISMO

6.30 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Austria. ESPN.

Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Austria. ESPN. 10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de Austria. ESPN.

RUGBY

4 Nueva Zelanda vs. Tonga. Test match. ESPN.

Nueva Zelanda vs. Tonga. Test match. ESPN. 13 Lions vs. British & Irish Lions. ESPN 3.

Lions vs. British & Irish Lions. ESPN 3. 15 Rumania vs. Los Pumas. Test match. ESPN.

Rumania vs. Los Pumas. Test match. ESPN. 17 New England Free Jacks vs. Rugby United New York. Major League Rugby. DirecTV Sports+.

New England Free Jacks vs. Rugby United New York. Major League Rugby. DirecTV Sports+. 18 (diferido) Juniors Springboks vs. Los Pumitas. Final del U20 International Series. ESPN 2.

Juniors Springboks vs. Los Pumitas. Final del U20 International Series. ESPN 2. 18 Chile vs. Colombia. Clasificación para la Copa del Mundo Francia 2023. ESPN 2.

Chile vs. Colombia. Clasificación para la Copa del Mundo Francia 2023. ESPN 2. 20 Georgia vs. Uruguay. Partido por el tercer puesto del U20 International Series. ESPN Extra.

Georgia vs. Uruguay. Partido por el tercer puesto del U20 International Series. ESPN Extra. 1 (del domingo) Irlanda vs. Japón. Test match. ESPN 3.

Irlanda vs. Japón. Test match. ESPN 3. 3 (del domingo) Gales vs. Canadá. Test match. ESPN 3.

BÁSQUETBOL

Preolímpicos

7.30 Alemania vs. Croacia. Semifinal de la zona de Split, Croacia. DirecTV Sports+.

Alemania vs. Croacia. Semifinal de la zona de Split, Croacia. DirecTV Sports+. 8 Italia vs. República Dominicana. Semifinal del grupo de Belgrado, Serbia. DirecTV Sports 2.

Italia vs. República Dominicana. Semifinal del grupo de Belgrado, Serbia. DirecTV Sports 2. 10.30 Eslovenia vs. Venezuela. Semifinal del torneo de Kaunas, Lituania. DirecTV Sports 2.

Eslovenia vs. Venezuela. Semifinal del torneo de Kaunas, Lituania. DirecTV Sports 2. 11 Serbia vs. Puerto Rico. Semifinal del certamen de Belgrado, Serbia. DirecTV Sports 2.

Serbia vs. Puerto Rico. Semifinal del certamen de Belgrado, Serbia. DirecTV Sports 2. 11 México vs. Brasil. Semifinal del grupo de Split, Croacia. DirecTV Sports+.

México vs. Brasil. Semifinal del grupo de Split, Croacia. DirecTV Sports+. 13.30 Lituania vs. Polonia. Semifinal de la zona de Kaunas, Lituania. DirecTV Sports 2.

Lituania vs. Polonia. Semifinal de la zona de Kaunas, Lituania. DirecTV Sports 2. 17 Canadá vs. Chequia. Semifinal del certamen de Victoria, Canadá. DirecTV Sports 2.

Canadá vs. Chequia. Semifinal del certamen de Victoria, Canadá. DirecTV Sports 2. 20.30 Turquía vs. Grecia. Semifinal del torneo de Victoria, Canadá. DirecTV Sports 2.

CICLISMO

9 El Tour de Francia. El 8º tramo. ESPN 3.

Además de competir, los competidores del Tour de Francia disfrutan magníficos paisajes en la máxima carrera anual del ciclismo.

