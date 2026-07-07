El llanto desconsolado de Scaloni por la clasificación de Argentina tras el partido contra Egipto: “No puedo dar la mirada; estoy muy emocionado”

Tras la victoria del seleccionado argentino, el director técnico no pudo dar declaraciones al respecto, debido a la emoción. Entre lágrimas, Lionel Scaloni sostuvo: “No puedo dar la mirada, estoy muy emocionado, ¡qué grupo de jugadores!. Ya está. Me tengo que ir”.

🥺 "QUÉ GRUPO DE JUGADORES, HERMANO"



⬇️ La emoción de Lionel Scaloni tras la clasificación a cuartos de final en el #MundialEnDSPORTS. https://t.co/2y3vxxA8zK — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La clasificación del seleccionado argentino marcó una jornada de tensión en Atlanta. Tras el gol de Enzo Fernández en los últimos minutos del tiempo agregado, que convirtió el marcador en 3-2, el entrenador argentino no pudo ocultar su emoción y se cubrió la boca, visiblemente impactado.

La reacción de Scaloni al gol de Enzo Fernández

En medio de la emoción, Scaloni se acercó al cuarto árbitro para preguntarle cuántos minutos le quedaban al encuentro, pero lejos de responderle, le pidió calma y le solicitó al entrenador que vuelva a su lugar. Una vez sentado, conversó con el resto del cuerpo técnico sobre la continuidad de los jugadores en el campo de juego.

Una remontada para la historia

El conjunto africano sorprendió al ponerse 2-0 gracias a los tantos de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. Argentina reaccionó a través de Cristian Romero, quien marcó el descuento para devolverle vida al equipo.

Ya en el complemento apareció Messi para igualar el marcador y alimentar la ilusión albiceleste. Cuando el empate parecía llevar el encuentro a un desenlace incierto, Enzo Fernández apareció en el tiempo agregado con un cabezazo que selló el 3-2 definitivo y desató la euforia argentina.

El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, con siete países clasificados Canchallena

Con la clasificación asegurada, la selección argentina enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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