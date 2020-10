Barcelona vs. Real Madrid, con Lionel Messi en la cancha y por la liga de España. Crédito: DirecTV

Automovilismo, tenis, rugby, ciclismo y, por supuesto, fútbol habrá este sábado en el mundo y en las pantallas de televisión.

Barcelona y Real Madrid serán lo más consumido por el aficionado al deporte mundial, en un partido sin público por la liga española en el que Lionel Messi intentará romper una seguidilla de superclásicos sin marcar. Además, Atlético de Madrid (Ángel Correa) recibirá Betis (Guido Rodríguez). El fútbol europeo rebalsará de acción, que para los argentinos tendrá mayor interés en West Ham vs. Manchester City (Sergio Agüero), por la Premier League; en Atalanta (Alejandro Gómez y José Luis Palomino) vs. Sampdoria, Genoa vs. Inter (Lautaro Martínez) y Lazio (Joaquín Correa y Gonzalo Escalante) vs. Bologna (Rodrigo Palacio), por la Serie A, y en Lorient vs. Olympique Marseille (Darío Benedetto y Leonardo Balerdi) y Paris Saint-Germain (Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi) vs. Dijon, por la Ligue 1.

Autos acelerando habrá tanto en el exterior como en la Argentina. La Fórmula 1 realizará la última sesión de entrenamientos y la prueba de clasificación del Gran Premio de Portugal en el debutante autódromo de Algarve, y en el país, el Súper TC2000 hará lo propio en el clásico escenario de Alta Gracia, Córdoba.

Tras la que alcanzó en Roma, Diego Schwartzman procurará otra final en Europa, al enfrentarse en Colonia con el canadiense Felix Auger-Aliassime. Será el día de la reanudación, con Irlanda vs. Italia, del Seis Naciones de rugby, deporte que ofrecerá la final de la liga inglesa, Exeter vs. Wasps. Y el ciclismo propone un menú muy calórico: la penúltima etapa del Giro de Italia y la quinta de la Vuelta a España.

La Fórmula se presenta en Algarve por primera vez, en el Gran Premio de Portugal. Fuente: AP

La televisación del sábado 24

FÚTBOL

Liga de España

8 Osasuna vs. Athletic de Bilbao. DirecTV Sports 2.

Osasuna vs. Athletic de Bilbao. DirecTV Sports 2. 11 Barcelona vs. Real Madrid. Cablevisión y DirecTV Sports.

Barcelona vs. Real Madrid. Cablevisión y DirecTV Sports. 13.30 Sevilla vs. Eibar. Fox Sports.

Sevilla vs. Eibar. Fox Sports. 16 Atlético de Madrid vs. Betis. ESPN 2.

Premier League

8.30 West Ham vs. Manchester City. ESPN 2.

West Ham vs. Manchester City. ESPN 2. 11 Fulham vs. Crystal Palace. ESPN 2.

Fulham vs. Crystal Palace. ESPN 2. 13.30 Manchester United vs. Chelsea. ESPN 2.

Manchester United vs. Chelsea. ESPN 2. 16 Liverpool vs. Sheffield United. ESPN 3.

Serie A

10 Atalanta vs. Sampdoria. Fox Sports.

Atalanta vs. Sampdoria. Fox Sports. 11 Parma vs. Spezia. Fox Sports 2.

Parma vs. Spezia. Fox Sports 2. 13 Genoa vs. Inter. ESPN 3.

Genoa vs. Inter. ESPN 3. 15.45 Lazio vs. Bologna. Fox Sports 2.

Ligue 1

9 Lens vs Nantes. Fox Sports 2.

Lens vs Nantes. Fox Sports 2. 12 Lorient vs. Olympique Marseille. DirecTV Sports 2.

Lorient vs. Olympique Marseille. DirecTV Sports 2. 13 Nice vs. Lille. Fox Sports.

Nice vs. Lille. Fox Sports. 16 Paris Saint-Germain vs. Dijon. Fox Sports.

Eredivisie

11.30 VVV-Venlo vs Ajax. Fox Sports 2.

AUTOMOVILISMO

7 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Portugal. ESPN.

Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de Portugal. ESPN. 10 Fórmula 1. Las prueba de clasificación del Gran Premio de Portugal. ESPN.

Fórmula 1. Las prueba de clasificación del Gran Premio de Portugal. ESPN. 15 Súper TC2000. La prueba de clasificación en Alta Gracia. TyC Sports.

TENIS

10.30 El ATP 250 de Antwerp. Las semifinales: Alex De Miñaur vs. Grigor Dimitrov y Daniel Evans vs. Ugo Humbert. DirecTV Sports+.

El ATP 250 de Antwerp. Las semifinales: Alex De Miñaur vs. Grigor Dimitrov y Daniel Evans vs. Ugo Humbert. DirecTV Sports+. 14 El ATP 250 de Colonia 2. Las semifinales: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime vs. Diego Schwartzman. DirecTV Sports 2.

RUGBY

11.30 Irlanda vs. Italia. El Seis Naciones. ESPN.

Irlanda vs. Italia. El Seis Naciones. ESPN. 14 Exeter vs. Wasps. La final de la Premiership. ESPN.

CICLISMO

7.30 El Giro de Italia. La etapa 20: Asta-Sestriere. ESPN 3.

El Giro de Italia. La etapa 20: Asta-Sestriere. ESPN 3. 12 Vuelta a España. La etapa 5: Huesca-Sabiñánigo. ESPN 3.

BÉISBOL

21 Tampa Bay Rays vs. Los Angeles Dodgers. Serie mundial de la MLB, juego 4. ESPN.

