La agenda de la TV del jueves: la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, y la Copa de la Liga inglesa
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Carabao Cup
- 16.15 Manchester City vs. Brentford. Disney+
- 17 Newcastle vs. Fulham. Disney+
Copa Intercontinental
- 14 Flamengo vs. PSG. La final. DSports (1610)
Copa de Brasil
- 21.30 Corinthians vs. Vasco da Gama. DSports (1610)
Copa del Rey
- 15 Atlético Baleares vs. Atlético de Madrid. Canal 117 (Flow)
- 17 Talavera de la Reina vs. Real Madrid. Canal 116 (Flow)
- 17 Alavés vs. Sevilla. Canal 117 (Flow)
TENIS
Next Gen ATP Finals
- 8 Dino Prizmic vs. Nishesh Basavareddy y Alexander Blockx vs. Justin engel. ESPN 2
- 13 Learner Tien vs. Rafael Jodar y Martín Landaluce vs. Nicolai Burdkov Kjaer. ESPN 3
Road to Australia
- 12.30 La segunda jornada. Disney+
- 17 La segunda jornada. ESPN 3
