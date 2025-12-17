La agenda de la TV del jueves: la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, y la Copa de la Liga inglesa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Carabao Cup

16.15 Manchester City vs. Brentford. Disney+

17 Newcastle vs. Fulham. Disney+

Erling Haaland, futbolista de Manchester City Dave Thompson - AP

Copa Intercontinental

14 Flamengo vs. PSG. La final. DSports (1610)

Copa de Brasil

21.30 Corinthians vs. Vasco da Gama. DSports (1610)

Copa del Rey

15 Atlético Baleares vs. Atlético de Madrid. Canal 117 (Flow)

17 Talavera de la Reina vs. Real Madrid. Canal 116 (Flow)

17 Alavés vs. Sevilla. Canal 117 (Flow)

Real Madrid juega por la Copa del Rey ANDER GILLENEA - AFP

TENIS

Next Gen ATP Finals

8 Dino Prizmic vs. Nishesh Basavareddy y Alexander Blockx vs. Justin engel. ESPN 2

13 Learner Tien vs. Rafael Jodar y Martín Landaluce vs. Nicolai Burdkov Kjaer. ESPN 3

Road to Australia