La agenda de la TV del jueves: la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, y la Copa de la Liga inglesa

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Luiz Araújo se consolidó como uno de los jugadores más desequilibrantes de Flamengo en los últimos meses
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Carabao Cup

  • 16.15 Manchester City vs. Brentford. Disney+
  • 17 Newcastle vs. Fulham. Disney+
Erling Haaland, futbolista de Manchester City
Copa Intercontinental

  • 14 Flamengo vs. PSG. La final. DSports (1610)

Copa de Brasil

  • 21.30 Corinthians vs. Vasco da Gama. DSports (1610)

Copa del Rey

  • 15 Atlético Baleares vs. Atlético de Madrid. Canal 117 (Flow)
  • 17 Talavera de la Reina vs. Real Madrid. Canal 116 (Flow)
  • 17 Alavés vs. Sevilla. Canal 117 (Flow)
Real Madrid juega por la Copa del Rey
TENIS

Next Gen ATP Finals

  • 8 Dino Prizmic vs. Nishesh Basavareddy y Alexander Blockx vs. Justin engel. ESPN 2
  • 13 Learner Tien vs. Rafael Jodar y Martín Landaluce vs. Nicolai Burdkov Kjaer. ESPN 3

Road to Australia

  • 12.30 La segunda jornada. Disney+
  • 17 La segunda jornada. ESPN 3
