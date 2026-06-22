La cábala de Sergio Goycochea para la Argentina en el Mundial 2026

En la previa al partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Sergio Goycochea sorprendió al revelar cuál es su cábala con la selección. De un momento a otro, durante la transmisión de DSports, le habló a Andy Kusnetzoff y aseguró que fue el conductor quien le obsequió su flamante costumbre.

Así, en pleno vivo, Goycochea expresó: “El otro día cuando compartimos, me hiciste un regalito en la previa del partido. Verás que meto la mano en mi bolsillo, tengo la misma ropa del partido del otro día, y acá conservo lo que me regalaste”. Tras esto, el exarquero de la selección mostró una especie de imán o llavero de él mismo, aunque con el icónico buzo que utilizó durante el Mundial 1990.

Vale recordar que, en el partido entre Argentina y Argelia, la selección dirigida por Lionel Scaloni ganó por 3 - 0 con tres goles de Lionel Messi. De esta manera, Goyco buscó acompañar el buen nivel de La Scaloneta con una cábala propia para intentar “ayudar” al equipo.