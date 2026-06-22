La cábala de Sergio Goycochea para la Argentina en el Mundial 2026
El arquero de la selección en la Copa del Mundo de Italia 1990 sorprendió al revelar su costumbre de cara al partido con Austria; mirá el video
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En la previa al partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Sergio Goycochea sorprendió al revelar cuál es su cábala con la selección. De un momento a otro, durante la transmisión de DSports, le habló a Andy Kusnetzoff y aseguró que fue el conductor quien le obsequió su flamante costumbre.
Así, en pleno vivo, Goycochea expresó: “El otro día cuando compartimos, me hiciste un regalito en la previa del partido. Verás que meto la mano en mi bolsillo, tengo la misma ropa del partido del otro día, y acá conservo lo que me regalaste”. Tras esto, el exarquero de la selección mostró una especie de imán o llavero de él mismo, aunque con el icónico buzo que utilizó durante el Mundial 1990.
LAS CÁBALAS SE RESPETAN... ¿O NO, @OKGoyco90? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3MfDEPZSFc— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
Vale recordar que, en el partido entre Argentina y Argelia, la selección dirigida por Lionel Scaloni ganó por 3 - 0 con tres goles de Lionel Messi. De esta manera, Goyco buscó acompañar el buen nivel de La Scaloneta con una cábala propia para intentar “ayudar” al equipo.
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