La caída de Simone Biles que mostró su lado más humano y una sufrida clasificación para Tokio 2020

Incluso los mejores a veces fallan. Son esos destellos en los que muestran sus lado más humano. Las luces durante toda la competencia la apuntaron siempre a ella, quien brilló, sorprendió y demostró por qué es la mejor en lo que hace. Incluso, cuando perdió el equilibrio y se cayó de la viga, volvió a subirse, no titubeó y se clasificó. Simone Biles, fue la mejor en los Trials de los Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, y así sacó uno de los boletos automáticos para la cita olímpica con un puntaje de 118,098.

Biles demostró que domina la gimnasia artística a su gusto. En los cuatro elementos, suelo, viga, barras paralelas y caballete, es la favorita. Durante el fin de semana dominó y no se guardó su talento. Sorprendió con una rutina en suelo, giró en las paralelas como ninguna de sus compañeras, y en viga -si bien se cayó al perder el equilibrio cuando aterrizó en una medialuna sin manos- retomó la actividad y finalizó de pie.

Este, tal vez, fue el único momento en la que se la vio sin su sonrisa habitual. Biles, acostumbra al mundo a un nivel de excelencia y siempre con una sonrisa sobre su rostro. Durante su rutina en viga tras un ejercicio de enorme dificultad, perdió la línea de equilibrio, hizo malabares para no caerse pero no pudo y cayó sobre el colchón. Pero retomó y finalizó. Ya no con la misma expresión, su mirada perdida, si boca cerrada lo decía todo. No le gusta perder, menos fallar.

Simone Biles recibe atención de sus asistentes en el Trial norteamericano de gimnasia Jeff Roberson - AP

Por eso, cuando terminó y saludó al jurado, caminó hacía su entrenadora y no dijo nada. Se sentó sobre una silla y esperó a que su kinesiólogo le realizara un estribo en su tobillo izquierdo. Así, mirando la nada, buscando respuestas dentro de su cabeza, dejó que sus emociones florezcan y comenzó a llorar. Habló con su entrenadora, mientras las lágrimas caían sobre su rostro buscando alguna explicación. Sabe que es la mejor, pero fallar no está en su manual.

Su puntuación de 118,098 le valió, sin emabrgo, una de las dos clasificaciones automáticas para Tokio, donde se perfila para ser una de las grandes estrellas de la delegación estadounidense y de los Juegos. “Ha sido un viaje surrealista, cinco años después y lo estamos haciendo de nuevo”, dijo Biles a NBC. “Soy más mayor, siento que tengo mucha sabiduría.”

Simone Biles durante los ejercicios de piso en los Trials olímpicos de los Estados Unidos, en St. Louis, Missouri Carmen Mandato - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biles entró a su segunda jornada de actividad del domingo con una sólida ventaja de tres puntos sobre el resto de las competidoras. Las otras gimnastas clasificadas son Sunisa Lee, Jordan Chiles y Grace McCallum en el equipo olímpico, y Jade Carey y MyKayla Skinner en individuales. De las seis deportistas, Biles será la única con experiencia olímpica previa. El equipo femenino busca su tercera medalla de oro consecutiva en los Juegos y Biles tratará de conseguir dos títulos en el concurso completo.

Biles, de 24 años, será la gimnasta femenina estadounidense de mayor edad en unos Juegos desde Annia Hatch, de 26 años, y Mohini Bhardwaj, de 25, en Atenas-2004.

LA NACION