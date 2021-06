Los Pumitas dominaron en el barro y se impusieron a Uruguay en el International Series

El seleccionado argentino Sub 20 venció a Uruguay por 35 a 12 y accedió a la final del International Series que se desarrolla en Stellenbosch, Sudáfrica. El conjunto dirigido por José Pellicena definirán el título con Junior Springboks.

El partido se caracterizó por las imprecisiones que decantaron de las inclementes condiciones meteorológicas. La cancha estuvo muy difícil y la lluvia complicó más la cosa.

El seleccionado juvenil arrancó en desventaja por el try de Santiago Álvarez. Pero a los pocos minutos, el capitán Jerónimo Gomez Vara apuntaló al equipo y llegó al ingoal para pasar al frente, según informó el portal A pleno rugby.

Otra imagen que demuestra las condiciones en las que se desarrolló el partido que los Pumitas le ganaron a Uruguay UAR

El desempeño de los forwards fue fundamental para forzar un try penal y llegar al descanso con una ventaja de 14 a 5. En la segunda parte, los argentinos ganaron en confianza y lograron darle más fluidez al juego. Generaron más espacios y llegaron al ingoal uruguayo por intermedio de Aitor Bildosola y Mateo Albanese. Los Teritos descontaron con un try de Ignacio Álvarez, pero el seleccionado nacional ya había encontrado su ritmo y volvió a ampliar la diferencia con un try de Bautista Grenón.

La síntesis

Argentina (35): Francisco Pisani Caride; Ramón Fuentes, Justo Piccardo, Juan Cruz Corso Rodríguez e Iñaki Delguy; Ramiro Waisberg y Mateo Albanese; Joaquín Moro, Jerónimo Gómez Vara (cap) y Aitor Bildosola; Ramón Duggan y Pedro Rubiolo; Martín Villar, Bautista Bernasconi y Mateo Núñez Miserez.

Francisco Pisani Caride; Ramón Fuentes, Justo Piccardo, Juan Cruz Corso Rodríguez e Iñaki Delguy; Ramiro Waisberg y Mateo Albanese; Joaquín Moro, Jerónimo Gómez Vara (cap) y Aitor Bildosola; Ramón Duggan y Pedro Rubiolo; Martín Villar, Bautista Bernasconi y Mateo Núñez Miserez. Suplentes: Ignacio Ruiz, Nicolás Toth, Joaquín Blangetti, Bautista Toledo, Bautista Grenón, Facundo Villalba, Mateo Graziano, Francisco Diez, Santos Panelo, Joaquín Oviedo, Santiago Vera Feld, Lucio Anconetani, Javier Coronel.

Ignacio Ruiz, Nicolás Toth, Joaquín Blangetti, Bautista Toledo, Bautista Grenón, Facundo Villalba, Mateo Graziano, Francisco Diez, Santos Panelo, Joaquín Oviedo, Santiago Vera Feld, Lucio Anconetani, Javier Coronel. Uruguay (12): Ignacio Álvarez; Bautista Basso, Augusto Paullier, Juan Manuel Alonso y Tomás Bameule; Sebastián Gómez Platero y Santiago Álvarez; Carlos Deus (cap), Lucas Biachi y Juan Martín David; Tomás Etcheverry y Juan Pirone; Matteo Bertini, Gerónimo Gutiérrez e Ignacio Rúa.

Ignacio Álvarez; Bautista Basso, Augusto Paullier, Juan Manuel Alonso y Tomás Bameule; Sebastián Gómez Platero y Santiago Álvarez; Carlos Deus (cap), Lucas Biachi y Juan Martín David; Tomás Etcheverry y Juan Pirone; Matteo Bertini, Gerónimo Gutiérrez e Ignacio Rúa. Suplentes: Juan Capua, Gabriel Evans, Juan Bautista Zerbino, Andrés Villar, Diego Seré, Alfonso Silva, Juan Manuel Algorta, Javier Garese, Ignacio Facciolo, Renato Scremini, Pedro Marsico, Juan Manuel Tafernaberry, Agustín Doño, Joaquín Myszka, Fausto Silva.

Juan Capua, Gabriel Evans, Juan Bautista Zerbino, Andrés Villar, Diego Seré, Alfonso Silva, Juan Manuel Algorta, Javier Garese, Ignacio Facciolo, Renato Scremini, Pedro Marsico, Juan Manuel Tafernaberry, Agustín Doño, Joaquín Myszka, Fausto Silva. Primer tiempo: 13′, Try de S. Álvarez (U); 22′, Gol de Waisberg por Try de Gómez Vara (A), y 39′, Try-Penal (A). Amonestado: 37′, Deus (U).

13′, Try de S. Álvarez (U); 22′, Gol de Waisberg por Try de Gómez Vara (A), y 39′, Try-Penal (A). Amonestado: 37′, Deus (U). Segundo tiempo: 2 y 8′, Goles de Waisberg por Tries Bildosola y Albanese (A); 13′, Gol de S. Álvarez por Try de I. Álvarez (U), y 33′, Gol de Diez por Try de Grenón (A).

2 y 8′, Goles de Waisberg por Tries Bildosola y Albanese (A); 13′, Gol de S. Álvarez por Try de I. Álvarez (U), y 33′, Gol de Diez por Try de Grenón (A). Estadio: Markötter Stadium.

LA NACION