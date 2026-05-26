El Ogro Fabbiani dirigirá a un equipo europeo en la Champions League

Cristian Fabbiani, conocido como el “Ogro”, tendrá su primera experiencia como director técnico en la Champions League al frente del Vardar Skopje, el club más ganador de Macedonia del Norte. La presentación del entrenador argentino se realizó este lunes, a través de la cuenta oficial del conjunto que pertenece a la península balcánica.

En un posteo en la red social X, el vigente campeón macedonio anunció la llegada del ex-Newell’s y destacó su perfil futbolístico. “¡Bienvenido a la familia rojo-negra, Cristian Fabbiani! El nuevo entrenador del Vardar trae una idea clara: fútbol moderno, ofensivo y disciplinado. Es un apasionado de la táctica. Esa energía llega a Skopje. Una nueva era comienza”, escribió la institución, y acompañó con un collage de fotos.

En un posteo en la red social X, el vigente campeón macedonio anunció la llegada del ex-Newell’s y destacó su perfil futbolístico

Por su parte, Fabbiani también compartió un extenso mensaje en su perfil de Instagram, donde repasó su recorrido como entrenador y celebró esta nueva etapa en Europa. “Hoy me tomé un momento para mirar atrás y ver lo rápido que pasa la vida”, comenzó el DT de 42 años.

En el texto, recordó sus pasos por Fénix, Deportivo Riestra y Deportivo Merlo antes de referirse a su etapa en Newell’s. “Con virtudes y defectos, estaba en un lugar donde nunca estaba solo. En cada partido en casa había 50 mil personas con nosotros, algo único”, expresó. Además, aseguró que su vínculo con el club rosarino “apenas comienza” y se mostró convencido de que volverá en el futuro.

Fabbiani compartió un posteo en Instagram donde repasó su recorrido como entrenador y celebró esta nueva etapa en Europa

Sobre su llegada al fútbol europeo, Fabbiani remarcó: “Hoy estoy viviendo una experiencia única. A mis 42 años, estoy en Europa, en el Vardar, el club con más títulos de Macedonia. Y me está pasando lo más bonito que le puede ocurrir a un entrenador: competir en la Liga de Campeones”.

El exdelantero se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril, tras la salida de Goce Sedloski, quien dejó el cargo para asumir en la selección nacional. Desde entonces, Fabbiani comenzó a interiorizarse en el funcionamiento del club y del fútbol local antes de oficializar su vínculo.

El Ogro Fabbiani posa con la casaca del Vardar Skopje

Será el quinto ciclo de Fabbiani como director técnico. Como precisó en su publicación del lunes, había dirigido previamente a Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y Newell’s. En el conjunto rosarino estuvo entre febrero y octubre de 2025: dirigió 27 partidos, con ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

Vardar conquistó su decimosegundo campeonato el pasado 15 de mayo, lo que le permitió clasificarse a la próxima edición del torneo más prestigioso del mundo. El equipo cerró la temporada con una racha de nueve partidos invicto -ocho triunfos y un empate- y nueve puntos de ventaja sobre su perseguidor.