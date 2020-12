La confesión de Oscar Ruggeri: "Yo odiaba a Carlos Bilardo"

Oscar Ruggeri, entrenando con el seleccionado argentino de Carlos Bilardo, en Italia 90 Fuente: LA NACION

Oscar Ruggeri confesó en ESPN F90 que llegó a odiar al ex entrenador del seleccionado argentino Carlos Salvador Bilardo.

Consultado por Sebastián Vignolo sobre si alguna vez se enojó con el DT campeón del mundo en México 86, equipo que el "cabezón" fue parte fundamental, contestó de manera tajante.

"¿Pero qué te parece? Me quitó cosas que yo con 22 o 23 años no entendía en ese momento. Por ejemplo me decía que si yo quería jugar en la Selección no podía estar con mi familia. O jugás en la Selección a este nivel o estás con tu familia".

Para cerrar la discusión, Ruggeri agregó cómo con el paso del tiempo aprendió a valorar todo lo que le dio Bilardo: "Hoy me preguntás, que lo recontra entiendo, y lo tengo ahí arriba como el tipo que digo 'que bueno que lo tuve'.