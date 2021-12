La conmovedora carta de Germán Lux para anunciar su retiro del fútbol: “River fue mi segundo hogar”

Germán Lux oficializó su retiro del fútbol con una emotiva carta que publicó en las redes sociales. El arquero de River reflexionó sobre su paso por el club de Núñez y las oportunidades que tuvo a lo largo de su carrera dentro de la institución desde que llegó de Santa Fe, siendo un adolescente.

“Próximo a cumplir 40 años y luego de una positiva conversación con Marcelo (Gallardo), quiero comunicar que ha concluido mi segunda etapa como futbolista profesional de nuestro amado River”, escribió “Poroto” en su cuenta de Instagram para despedirse de sus seguidores. La publicación la acompañó de dos fotografías emblemáticas: una de su debut y otra del último Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina, que ganó frente a Colón el fin de semana pasado.

Germán Lux anunció su retiro del fútbol con un emotivo posteo en las redes sociales Instagram

Lux debutó allá por 2002 con una victoria por 3-1 ante Talleres de Córdoba, cuando Ramón Diaz era el técnico del Millonario. Por ese entonces, se convirtió en una pieza clave del equipo. En 2007 incursionó en el fútbol español, más precisamente en el RCD Mallorca, donde jugó cuatro temporadas. En 2017, tras la convocatoria de Gallardo, volvió a River para una segunda etapa de su carrera, pero su vuelta a Núñez no fue la que esperaba y tras el fichaje de Franco Armani quedó desdibujado.

Con la Selección argentina viajó a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde proyectó la buena racha que traía de River, y no recibió ningún gol durante toda la competencia en la que los dirigidos por Marcelo Bielsa se consagraron campeones.

“A los 15 años llegué desde Carcaraña (Cremería). River me alojó en su pensión, me otorgó instrucción escolar y me formó futbolística y personalmente. Partí en busca de nuevos desafíos cuando tenía 25 años y luego de 10 años en el fútbol europeo, nuestro DT me convocó para este soñado último ciclo que llevaré en mi memoria y mi corazón por el resto de mi vida”, reflexionó el futbolista que se despide con once títulos a lo largo de su carrera en el Millo.

Poroto Lux le dijo adiós a su etapa como futbolista Instagram Germán Lux

“Si bien mi vida seguirá afectivamente vinculada al que fue siempre mi segundo hogar, quiero en este momento agradecer y despedirme de todos mis compañeros, con quienes disfruté mucho el día a día. También a todo el cuerpo técnico, los directivos, a cada uno de los empleados de todos los sectores del Club y de la innumerable cantidad de personas que desde distintos roles acompañaron y que resultaría imposible enumerar. A todos ellos y especialmente a todos los socios e hinchas que conforman nuestra gran familia riverplatense les mando un fuerte abrazo con mi afecto de siempre. ¡Gracias!”, finalizó.

El saludo de River

Desde River le desearon lo mejor en lo que viene y le agradecieron por el camino recorrido dentro de la institución a través de un mensaje publicado en las redes sociales. “Formado en nuestras Divisiones Inferiores y luego de dos etapas en River, Germán Lux anunció hoy el final de su ciclo en el club. ¡Éxitos para lo que viene, Poroto!”, expresaron.