La crítica de Sebastián Vignolo por el “truco” en la lista de convocados: “Es una mancha”

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, dedicó su comentario editorial de este viernes a la “argentinidad” y las características del “ser nacional”, a partir de la presunta artimaña del entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, para sacar ventaja en la entrega de la lista de convocados de la Copa América.

De acuerdo con la especulación periodística, Scaloni incluyó en la nómina de 28 futbolistas a Lucas Alario, afectado por una lesión en uno de sus tendones, para que pueda ser reemplazado por Julián Álvarez, quien no formaba parte de la lista preliminar de 50 jugadores que había enviado la AFA cuando le fue requerida por la Conmebol. Es que la única forma de incorporar a alguien que no estaba preseleccionado era por una lesión o un positivo de coronavirus en alguno de los preconvocados. De esta manera, la Argentina se convirtió en la última Selección entregar su lista final.

Esta desprolijidad es para el relator “una mancha al divino botón”: “Estoy hablando de una lista de un seleccionado para jugar una Copa América. Ni siquiera es un Mundial. (...) Y además somos tipos que los países europeos quieren llevarse argentinos a sus planteles, entrenadores. Pasa que es un combo”.

Lionel Scaloni Agustin Marcarian - Pool Reuters

Luego, Vignolo amplió su mirada y se preguntó por qué los argentinos, en general, “somos así”: “¿Por qué subestimamos, esperamos, si lo podemos hacer bien? ¿Por qué no lo podemos hacer lo normal? ¿Por qué no podemos, si la línea es así derecha, caminar por la línea derecha? ¿Por qué no, si podemos hacerlo más rápido que el resto, si lo podemos hacer con mayor convicción que el resto, si lo podemos hacer hasta más prolijo?”, reflexionó. En tanto, entre nuestras virtudes como argentinos, Vignolo destacó nuestra capacidad, inteligencia, voluntad y adaptabilidad.

Por último, el conductor cuestionó cómo teniéndolo “todo”, subestimamos las cosas y las dejamos libradas al azar: “Total, se resuelve porque siempre tenemos el amigo de un amigo. (...) Es nuestra forma de vivir. Difícilmente, lo cambiemos”, concluyó.

