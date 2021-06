El mensaje de Alejandro Fantino a Lionel Scaloni: “Cuando te critican es que estás jugando bien”

El animador televisivo Alejandro Fantino le envió un mensaje al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tras el empate del conjunto Albiceleste ante su par de Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. En particular, Fantino le pidió al entrenador que no escuche al periodismo deportivo que lo critica. Además, se animó a dar un vaticinio sobre el destino de la Selección en la próxima Copa América.

“Voy a decir lo que siento de Scaloni: no se te ocurra moverte un ápice de donde estás, este es el camino. Seguí así. Nada muevas. Deja que los bolud...s te peguen, hablen. Tenés al 90% del periodismo deportivo tirándote bomba: quiere decir que vas bien. El problema sería si estuviese el 90% hablando bien de vos. Como tenés el 90% en contra estás bien rumbeado”, estimó Fantino.

Luego, hizo una curiosa analogía entre el periodismo deportivo y un animal: “El tero canta cuando tiene los huevos lejos para hacer errar al que está buscando el nido. Vos tenés que hacer lo mismo con el periodismo deportivo. Cuando dicen que estás jugando bien, estás jugando para el ort... Cuando te ataca, es porque estás jugando bien. Dale para adelante, no muevas nada, porque vas a estar en la final de la Copa América; después, si la ganás o no, son cuestiones. Hoy, fallaron en dos y empataron 2 a 2 el partido. Podríamos haberlo ganado 4 a 1″.

Lionel Scaloni Agustin Marcarian - Pool Reuters

Después, Fantino le pidió a Scaloni que no saque del equipo al volante central, Leandro Paredes, a pesar de lo que piensan algunos especialistas: “Están diciendo que la Argentina necesita un cinco de marca, que sin cinco no se puede jugar: jugar así Lionel. No nuevas nada”.

En tanto, destacó que Scaloni haya “encontrado” al “Cuti” Cristian Romero, a quien calificó de “crack”; y arremetió contra quienes consideraron que Messi jugó “para cinco puntos” frente a Colombia: “Ahora sí me empezaron a dar ganas, no de defenderlo, porque no necesita que yo lo defienda de nada, pero como le están empezando a pegar, dicen: ‘No, hoy jugó para 5 puntos’. ¿Qué va a jugar para 5 puntos? ¿Me están cargando?”.

Alejandro Fantino instagram @fantinofantino

Por último, el periodista deportivo le dijo a Scaloni que desde que llegó hizo “todo bien”: “Te sacaste de encima los que te tenías que sacar de encima. Lo único para lo que tenés que hacer fuerza, es que (Javier) Mascherano no quiera volver a jugar al fútbol. Desde que se retiró ‘Masche’, la Selección es otra cosa, hasta energéticamente, (Ezequiel) Lavezzi y él. Fluye. Messi está bien, todo fluye alrededor. Juega bien (Gonzalo) Montiel. El arquero (por Emiliano Martínez) es un crack. (...) Te va a ir bien. Vas a meterte en la final de la Copa América, y no sé si no te los vas a poner a los brasileños allá. No muevas. Deja que te sigan pegando. Ahora, es momento de bancarlo”, cerró.

LA NACION