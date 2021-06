Oscar Ruggeri explotó porque los respiradores que mandó Messi siguen guardados: “¡Se está muriendo gente!”

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, no se guardó nada y estalló al analizar la noticia que indicaba que los respiradores que había donado Lionel Messi a la Argentina estaban varados en un depósito, a la espera de la aprobación de la ANMAT. Además, criticó la demora en la campaña de vacunación bonaerense.

Primero, el exjugador aseguró que no lo llamaban para vacunarse y que le pidieron que dijera que tenía alguna enfermedad preexistente para acelerar su turno.

“Me anoté en febrero en Pilar para la vacuna y no me llamaron, y ya están llamando a los de no sé que edad, menos que yo, de 40 años o más adelante. Me habla un tipo, y me dice: ‘¿Qué pusiste vos?’. ¿Cómo que puse? Documentos, datos, como ponen todos. ‘¿Pero no pusiste alguna enfermedad?’, me preguntó. ¿Pero cómo voy a poner una enfermedad, si no tengo nada? ‘Poné asma, principio de asma, presión’, me recomendó. Pero, ¿por qué es todo trucho, todo por atrás? Si dijeron de 50 para arriba, de 55 para arriba, me tienen que llamar. Puse todo bien, pero tenía que poner que tenía presión. ¿Por qué todo así hacemos? Somos así desgraciadamente”, se lamentó sin dar detalles sobre de dónde había llegado el inmoral consejo.

Viajar para vacunarse

Luego, Ruggeri admitió que sus hijas le estuvieron insistiendo para que viaje al exterior a recibir la vacuna, a lo cual se negó. Sin embargo, el “Cabezón” sí concedió que su familia lo anotara en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene residencia: “Tengo propiedad en la Capital, pago impuestos, me cobran alquiler presunto de esa propiedad. Mis chicas me dicen: ‘Te vamos a sacar un pasaje para afuera, no puede ser que no estés vacunado’. No, yo no me voy, no viajo, no me saquen pasaje porque no viajo. ‘Bueno, entonces te vamos a anotar en la capital’, me dijeron y me anotaron y me salió en un día, me llamaron de la Capital”, reveló.

El enojo de Ruggeri por los respiradores

“La vida mía no me la va a manejar nadie. Mi salud no me la van a manejar nadie, porque a mi 60 años me pasa otra cosa, me internan, me va mal, te morís. A los tres días, siguió toda la rueda para adelante y vos fuiste, entonces como nadie dice nada, nadie da bola, yo voy a hacer lo que me parece que es”, señaló.

Por otra parte, Ruggeri develó que mucha gente le pregunta por qué no se va a vivir al exterior: “¿Por qué me tengo que ir afuera, si yo quiero vivir acá? A mí me gusta vivir acá, yo tengo mis amigos, mi familia, mis nietos, tengo todo, ¿por qué me tengo que ir afuera? ¿Porque un grupo de gente hace mal las cosas?”.

“¡Saquen los respiradores!”

Después, se dirigió directamente al capitán de la Selección, Lionel Messi, por colaborar con el país en la pandemia, pero se lamentó por la pobre recepción que hubo de parte de la dirigencia política.

“Capitán, allá arriba. Cada vez más arriba te pongo. Donaste 30 respiradores, te felicito pibe. Porque nos dicen: ‘Ustedes los jugadores de fútbol ganan fortuna’. Y ahora que hiciste eso, nadie te dice nada, ¿qué hacen los respiradores? Están metidos en un lugar desde hace 10 meses, muriéndose gente, 83.000 personas. Déjense de romper las pelot...s, que van al Congreso, votemos, sí, sueldo más alto, perfecto. Voten para eso, saquen los respiradores y mándenselos a las clínicas. Se está muriendo la gente, bolud...s. ¿Cuántos se van a morir? ¿100, 200, 300? 30 respiradores ahí parados. El pibe los mandó de onda, ni le agradecemos. Te digo algo Messi: seguí así, seguí haciendo todas estas cosas, porque la gran mayoría que en este país somos la gran mayoría que queremos hacer las cosas bien”, arremetió Ruggeri, notablemente enojado.

“Messi: te felicito capitán, allá arriba, te tenía ahí arriba como jugador, ahora te tengo como tipo allá arriba”, dijo y continuó: “Presidente, viaje a Rosario, saque los respiradores, que usted tiene poder. ¿Cómo van a estar 30 respiradores parados hace 10 meses y nos estamos muriendo, nos falta oxígeno? Déjense de romper las pelot...s. ¿Qué me importa que los dono Messi? Sáquenlos a la pista viejo, 30 respiradores, por los pueblos de Santa Fe”, añadió.

El Pelado perdió a su papá, que falleció a los 78 años por coronavirus

Además, Ruggeri reiteró su agradecimiento a Matías Almeyda, quien en declaraciones recientes, contó que quiso donar vacunas a su pueblo nativo, Azul, tras el fallecimiento de su padre, y le fue negado: “Te mandaron a estudiar estos muchachos, no entienden nada, perdónenlos. Ustedes no aflojen. Vayan a estudiar ustedes, ¿qué nos mandan a estudiar a nosotros? Manga de burros”, cerró.

LA NACION