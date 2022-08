La cruda confesión de un excompañero de Hugo Ibarra: “Hay que prepararse”

El columnista de Equipo F (ESPN), Rolando Schiavi, realizó este martes por la noche una cruda confesión acerca de su excompañero en el cuerpo técnico de la Reserva durante cuatro años, Hugo Ibarra. El Flaco fue despedido de su cargo al asumir la nueva dirigencia en diciembre de 2019. Hasta entonces, el Negro lo había acompañado como segundo ayudante. Al respecto, el exdefensor xeneize contó por qué el ex número cuatro del primer equipo ocupaba un rol marginal en su esquema de trabajo.

“Era segundo ayudante porque no quería ser el primero. Me lo dijo apenas llegó, y por eso, yo elegí primero a (Héctor) Bracamonte, y después sumé a (Mario) Pobersnik”, contó. Luego, reveló que Ibarra “prefería ver las cosas desde otro lado”. Acto seguido, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, le preguntó a su compañero si lo veía “capacitado” a Ibarra para ser el técnico de Boca, a lo cual, Schiavi respondió: “Hay que prepararse”.

Después, el Flaco se explayó en su argumentación, y reveló un dato desconocido sobre las pretensiones de Ibarra: “Yo no sé si está preparado para ser técnico de Boca. No es fácil ser el técnico de Boca. Seguramente, por ahí, los que lo subieron lo ven con un potencial, pero yo por lo que yo estuve, a ver, nunca quiso ser técnico. Él no quería ser técnico cuando estaba en la reserva. Por eso, me sorprende”.

Al mismo tiempo, Schiavi admitió que, desde que dejaron de trabajar juntos hasta hoy, Ibarra pudo haber cambiado su forma de pensar. “Por ahí, en estos dos años que estuvo ahora cambió de parecer, y capaz que sí”. Posteriormente, volvió sobre la importancia del estudio para ejercer el cargo, y lanzó una autocrítica. “Yo siempre digo que hay que prepararse. Es más, cuando me tocó arrancar, también me pasó. Había hecho el curso de técnico, todo, y sin embargo, después, te empezás a preparar, a hacer cursos, a buscar otro tipo de cosas”.

Schiavi, en su último partido como jugador de Boca en la Bombonera FotoBAIRES

Ante la sorpresa de sus compañeros, el periodista Macelo Sottile le preguntó si Ibarra, acaso, se encargaba de “la gestión de grupo”: “No, la gestión de grupo era mía, porque me gustaba tener una relación cercana, y de mi ayudante”. Luego, el Cholo le repreguntó: “¿Y lo táctico, también tuyo?”. “Mío, también”, reafirmó Schiavi.

Más adelante en el programa, Vignolo le preguntó a Schiavi si, “en este escenario” de Boca, en relación a la actualidad futbolística y dirigencial, se vería siendo técnico. El Flaco respondió con un tajante “no”, y ante la repregunta del exjugador Damián Manusovich sobre si no lo haría por falta de deseo de ser DT o por la situación general, el exzaguero contestó que por el escenario.

En ese sentido, sugirió que Ibarra trabaja condicionado por el entorno, y no es libre de tomar sus propias decisiones como entrenador. “Por ahí, vos, cuando sos técnico, te gustaría tomar tus propias decisiones, hacer lo que a vos te parezca dentro del campo; obviamente, escuchando opiniones, pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo dentro del campo de juego. No me dejaría... no digo que lo estén haciendo, pero yo no me dejaría armar un equipo”, concluyó