“Hoy la tenés conmigo, ¿no?”: el intenso intercambio entre Cholo Sottile y Cai Aimar por el arquero de Boca

Los columnistas de F90 (ESPN), Cholo Sottile y Cai Aimar, tuvieron este miércoles un intenso intercambio en el programa, acerca de la chance de que un arquero salga reemplazado para que otro ingrese y ataje en la definición por penales. Los periodistas tomaron como caso el encuentro que por la noche jugarán Boca Juniors y Deportivo Agropecuario por la Copa Argentina, competencia en la que, en caso de empate, se decide el ganador por los penales. En el conjunto xeneize, Javi García defenderá los tres palos, y entre las alternativas de Hugo Ibarra, está el portero Agustín Rossi, quien tiene un altísimo porcentaje de eficacia en la materia.

En ese sentido, Aimar estimó que, en caso de que eso ocurra, Ibarra no debería poner a Rossi por García para no hacer enojar a quien cumplió la tarea durante el encuentro. “No lo ponés. Es fácil decirlo desde acá que nosotros no tenemos que atajar. Vos sos el arquero, y querés atajar y seguir”. A su turno, Sottile le dijo que eso, “hay que modificarlo”, ya que las decisiones deben tomarse en función de la “capacidad” y no del “ego”.

Luego, el exentrenador le respondió al periodista que no se trata del ego, a lo que el Cholo retrucó: “Sí, Cai, perdoname Tiene que atajar el que mejor está”. Acto seguido, el cronista puso el ejemplo del futsal, donde se pueden “cambiar a los futbolistas todo el tiempo”. Al respecto, Aimar hizo la salvedad de que en ese deporte, los jugadores “están acostumbrados a eso”. Convencido de su posición, Sottile lanzó: “¿Sabés qué? Acostumbrate. Es un deporte de equipo y tiene que estar el que mejor está”.

Acto seguido, el extécnico retrucó: “Acostumbrate no, ¿vos te crees que si estás atajando, faltan cinco minutos y te cambian porque hay penal, es mejor el que entra que yo? No me jo.... Si tenés amor propio, no te gusta”. Después, el columnista argumentó que, si se tomara esta decisión, incluso, sería beneficioso para el futuro, porque llevaría al titular “a trabajar para ser mejor atajador de penales” que el suplente. “Es otro momento, hay situaciones que antes eran imposibles y hoy pasan. Hay que aggiornarse”, añadió el Cholo.

Chiquito Romero con Javier García, en el primero entrenamiento del exarquero de la selección con los colores de Boca Prensa Boca

Más adelante en el programa, el exjugador Marcelo Espina le preguntó al periodista que cubre la actualidad de Boca, Emiliano Raddi, si el cuerpo técnico xeneize evalúa la posibilidad de que la flamante incorporación del equipo, Sergio Romero, juegue en la tercera división para sumar minutos. “El ritmo futbolístico lo agarrás atajando”, argumento. Allí, Aimar acotó: “Muy bien lo que dijiste”. En tanto, el cronista no descartó que Chiquito defienda el arco en la reserva. Además, Espina explicó que “con futbolistas de esta trayectoria y esta jerarquía, hay un tema de conversación y de acuerdo” entre todas las partes.

Posteriormente, intervino el Cholo para señalar: “Voy a ser algo contradictorio, pero me parece que Chiquito Romero en la reserva, es un poco mucho”. Otra vez, el Cai contradijo a su colega, y lanzó: “Hace 84 meses que no juega, y por más que vos decís: ‘es Chiquito Romero’, por ahí, lo necesita”. Entre risas, Sottile le espetó: “Hoy la tenés conmigo, ¿no?”. Más serio, el exDT indicó: “Pero sí. ¿Sabés cuántas veces pasa que cuando venís de una lesión te hacen jugar dos o tres partidos en reserva?”. Irónicamente, el Cholo concluyó: “No lo vi nunca a (Javier) Mascherano agarrando ritmo en reserva”.