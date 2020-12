La curiosa reflexión de la esposa de Cristiano Ronaldo sobre las joyas

Georgina Rodríguez suele acompañar sus fotos de frases reflexivas. Crédito: Instagram

La modelo argentina Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, se mantiene súper activa en redes sociales, donde suele escribir frases reflexivas e inspiradoras. En su cuenta de Instagram cuenta con 22 millones de seguidores y comparte momentos en familia y fotos profesionales, donde se la ve posando, en muchos casos, mostrando su trabajado físico y las curvas que su entrenamiento logra.

Esta vez, su reflexión fue acompañada de una foto en la que lucía unos lujosos aros y un brillante colgante, con ambas piezas haciendo juego. "El valor sentimental de una joya se mide por los recuerdos que conservamos de ella", escribió la argentina de 26 años.

La modelo argentina tiene 26 años. Crédito: Instagram

El posteo alcanzó más de 1.600.000 likes y tuvo comentarios de, por ejemplo, la esposa de Sergi Roberto, Coral Simanovich, quien escribió: "¡Wow! ¡Bellísima!". También le puso "bella" la artista española Beatriz Luengo y comentaron además otras amigas suyas.

Como con tantas otras publicaciones en las que etiqueta a otras cuentas, esta fue para promocionar una joyería llamada Pasquale Bruni. Rodríguez hace de su Instagram también un negocio, ya que al tener tantos millones de seguidores, su perfil se convierte en un espacio en el que las marcas quieren estar.

Respecto de sus joyas, la actriz acostumbra a usar este tipo de accesorios, no solo porque tiene acceso a ellas por el alto patrimonio que tiene con el futbolista de Juventus, sino porque también esto caracteriza su extravagante estilo, con looks que no pasan desapercibidos.

Mientras Cristiano se mantiene entre las figuras más reconocidas del mundo del fútbol y se encuentra en plena fecha de Champions League, ella se destaca en su carrera como actriz, ya que hace poco participó del ciclo televisivo español The Mask Singer España y estuvo también en el Festival de Cine de Venecia.

Georgina Roríguez y Cristiano Ronaldo están en pareja hace cuatro años. Crédito: Instagram

Entre otras frases reflexivas que Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram, se distingue, por ejemplo: "Sólo la naturaleza es capaz de hacernos desconectar para conectarnos de nuevo".

También citó al Papa Francisco, con las siguientes palabras: "Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirte víctima de los problemas y convertirse en el autor de tu propia historia, atraviesas desiertos fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de tu alma".

La modelo suele publicar fotos suyas profesionales en las redes sociales. Crédito: Instagram @georginagio

Por último, la esposa de Cristiano Ronaldo definió, con una foto en su lujoso yate, que la felicidad "es tomarse de la mano para llegar lejos".