Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Diego “La Roca” Moreno habló tras su salida de River: el vínculo con Gallardo y el cruce con los hinchas en El Monumental
El histórico guardaespaldas del club millonario recordó su paso por el club, los momentos más tensos adentro de la cancha y su relación con el Muñeco
- 4 minutos de lectura'
El lunes se supo que quedó desvinculado de River Plate Diego “La Roca” Moreno, histórico jefe de seguridad del plantel y del cuerpo técnico del Millonario desde 2014, quien este martes por la noche habló sobre su salida en un momento de reacomodamiento interno de la institución tras la renuncia de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet.
Si bien los detalles puntuales aún son desconocidos, el guardaespaldas hizo referencia a la relación con el Muñeco, recordó algunos de los momentos más tensos que vivió dentro del campo de juego y le dedicó un mensaje a los hinchas riverplatenses
Consultado en La Página Millonaria sobre la desvinculación del club, Moreno -que se apoda “La Roca” por el parecido al actor de Hollywood Dwayne Johnson- agradeció el apoyo de los dirigentes que depositaron su confianza en él. “Me quedo con lo mejor, trato de ser fuerte y de tener el apoyo de la familia“, explicó.
“Me llevo lo mejor, los recuerdos más lindos, estos años fueron muy lindos y emotivos para mi (..) Darle las gracias a Rodolfo [D’Onofrio], a Jorge [Brito], a Marcelo [Gallardo], a toda la gente que me dio la oportunidad de poder estar todo este tiempo en el club. Agradezco a la gente, a los jugadores y al cuerpo técnico“, manifestó Moreno.
Si bien a lo largo de los 12 años que estuvo al frente de organizar los protocolos de seguridad del plantel y mantener a los jugadores a resguardo cuando se acercaban a sacarse fotos y dar autógrafos, fue apreciado por los hinchas millonarios, Moreno insistió en pedir disculpas por un cruce que tuvo con plateistas en El Monumental en 2025 tras una dura derrota de River frente a Deportivo Riestra.
“Le pido disculpas al hincha si se sintió ofendido por algunas cosas que dije. Soy hincha de River desde la cuna. Fue un impulso del momento”, dijo, pero manifestó: “Creo que no está bueno que hayan insultado a los jugadores como los insultaron ese día“.
La salida de Moreno no fue la única. Junto con él, también fueron desvinculados Ariel Ojeda y Ezequiel Irrazabal, que al igual que “La Roca” formaban parte del staff de seguridad. No obstante, el hombre nacido en la ciudad de Pringles sostuvo que su despido no tuvo que ver con la llegada de Coudet y que incluso el nuevo DT de River le mandó un mensaje.
“Ayer (lunes) me mandó un mensaje el Chacho. Le deseé la mejor de las suertes, como hincha. También hable con muchos de los chicos, que vamos a estar alentando desde la tribuna, eso seguro, que les va a ir muy bien”, exclamó.
A su vez, resaltó la buena relación que siempre mantuvo con Gallardo. “Marcelo está tranquilo, descansando, igual que yo. Siempre le dije que va a ser el número uno. Voy a estar en la tribuna alentando como él”, indicó.
Por último, fue consultado sobre su futuro laboral y si iría a trabajar a otro club. Moreno dijo que solo trabajaría en River, pero ponderó el buen vínculo con otros equipos de seguridad, como el de Boca, “Siempre nos llevamos muy bien”, dijo y recordó lo sucedido en la final del Superclásico de 2023, donde River ganó 1-0 con un penal en el último minuto. “Lo único que hice fue tratar de separar a los nuestros para que no pasara la cosa a mayores“, indicó.
Otras noticias de Mundo River
A pura garra. Fue campeón con River, sufrió una depresión y se animó a un giro impensado: hoy es finalista de MasterChef
Aforo reducido. Qué capacidad dispuso el Gobierno de la Ciudad para el partido entre Huracán y River en el Ducó
Sin público en el Ducó. Huracán rechazó la decisión para el partido ante River y amenazó con acciones legales
- 1
Adam Bareiro y un partido especial ante San Lorenzo: de sus goles a Boca en los clásicos al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro
- 2
La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores
- 3
Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”
- 4
Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados