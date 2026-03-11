Diego “La Roca” Moreno habló tras su salida de River: el vínculo con Gallardo y el cruce con los hinchas en El Monumental

El lunes se supo que quedó desvinculado de River Plate Diego “La Roca” Moreno, histórico jefe de seguridad del plantel y del cuerpo técnico del Millonario desde 2014, quien este martes por la noche habló sobre su salida en un momento de reacomodamiento interno de la institución tras la renuncia de Marcelo Gallardo y la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet.

Si bien los detalles puntuales aún son desconocidos, el guardaespaldas hizo referencia a la relación con el Muñeco, recordó algunos de los momentos más tensos que vivió dentro del campo de juego y le dedicó un mensaje a los hinchas riverplatenses

Consultado en La Página Millonaria sobre la desvinculación del club, Moreno -que se apoda “La Roca” por el parecido al actor de Hollywood Dwayne Johnson- agradeció el apoyo de los dirigentes que depositaron su confianza en él. “Me quedo con lo mejor, trato de ser fuerte y de tener el apoyo de la familia“, explicó.

“Me llevo lo mejor, los recuerdos más lindos, estos años fueron muy lindos y emotivos para mi (..) Darle las gracias a Rodolfo [D’Onofrio], a Jorge [Brito], a Marcelo [Gallardo], a toda la gente que me dio la oportunidad de poder estar todo este tiempo en el club. Agradezco a la gente, a los jugadores y al cuerpo técnico“, manifestó Moreno.

Si bien a lo largo de los 12 años que estuvo al frente de organizar los protocolos de seguridad del plantel y mantener a los jugadores a resguardo cuando se acercaban a sacarse fotos y dar autógrafos, fue apreciado por los hinchas millonarios, Moreno insistió en pedir disculpas por un cruce que tuvo con plateistas en El Monumental en 2025 tras una dura derrota de River frente a Deportivo Riestra.

“Le pido disculpas al hincha si se sintió ofendido por algunas cosas que dije. Soy hincha de River desde la cuna. Fue un impulso del momento”, dijo, pero manifestó: “Creo que no está bueno que hayan insultado a los jugadores como los insultaron ese día“.

La salida de Moreno no fue la única. Junto con él, también fueron desvinculados Ariel Ojeda y Ezequiel Irrazabal, que al igual que “La Roca” formaban parte del staff de seguridad. No obstante, el hombre nacido en la ciudad de Pringles sostuvo que su despido no tuvo que ver con la llegada de Coudet y que incluso el nuevo DT de River le mandó un mensaje.

"La Roca" Moreno en el Superclásico de 2023 intenta interceder entre los jugadores de River y Boca Luciano Gonzalez

“Ayer (lunes) me mandó un mensaje el Chacho. Le deseé la mejor de las suertes, como hincha. También hable con muchos de los chicos, que vamos a estar alentando desde la tribuna, eso seguro, que les va a ir muy bien”, exclamó.

A su vez, resaltó la buena relación que siempre mantuvo con Gallardo. “Marcelo está tranquilo, descansando, igual que yo. Siempre le dije que va a ser el número uno. Voy a estar en la tribuna alentando como él”, indicó.

Por último, fue consultado sobre su futuro laboral y si iría a trabajar a otro club. Moreno dijo que solo trabajaría en River, pero ponderó el buen vínculo con otros equipos de seguridad, como el de Boca, “Siempre nos llevamos muy bien”, dijo y recordó lo sucedido en la final del Superclásico de 2023, donde River ganó 1-0 con un penal en el último minuto. “Lo único que hice fue tratar de separar a los nuestros para que no pasara la cosa a mayores“, indicó.