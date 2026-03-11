Newell’s no logra los tres puntos ni siquiera cuando parece ponerle candado al triunfo: Platense lo igualó en el final

Newell’s no puede ganar, sonreír ni mucho menos respirar mínimamente por el alivio de un partido. Cualquiera sea el contexto. Tras el clásico perdido, enfrentar a Platense significaba algo así como el verdadero debut de Frank Darío Kudelka, otra vez en el estadio Marcelo Bielsa: la tercera localía consecutiva. No obstante, cuando parecía tener todo controlado por el gol de Facundo Guch, los tres puntos se le escurrieron cerca del final por el tanto de Augusto Lotti. Así, sigue sin ganar después de nueve jornadas del Torneo Apertura.

Debutar con el tropiezo en un clásico ante Rosario Central, con lo que eso significa en esa ciudad, no le quitó aire de arranque al nuevo ciclo: por más que no se busca caer, estaba dentro de las posibilidades, debido a un contraste enorme de momentos. Sin embargo, la Lepra no logra los tres puntos ni siquiera cuando parece que tiene todo cerrado a su favor; tampoco cuando se lo empatan, pero se desahoga rápidamente con el gol de un reciente refuerzo; y ni siquiera a pesar de tener un contragolpe tres contra uno en su favor, en la última acción del partido.

El desahogo de Facundo Guch en el primer tiempo: ese gol de tiro libre parecía ser suficiente para que Newell's obtuviera su primer éxito en el Apertura, pero se le escapó. Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

Platense era una especie de nueva largada tras aquel gol de Ángel Di María que apagó toda ilusión de, al menos, sobrevivir al clásico en condición de local en medio de una racha adversa que el público leproso no soporta más. Tras caer también frente a Estudiantes (0-2) en el Coloso una fecha antes del clásico, la tercera localía consecutiva (debido al paro de AFA del pasado fin de semana) causó los nervios lógicos: no es fácil jugar ante un público que transmite la tensión, incluso cuando el equipo está ganando. Y, evidentemente, ni siquiera la tranquilidad de tener a un técnico en el banco al que no se le reclamará demasiado (por ahora) aporta confianza para dar un paso hacia adelante.

Desde principio a fin salió a luchar el partido. Que lo actitudinal se sobrepusiera a cualquier otro rasgo, por más positivo que fuere, frente a un rival que de sabe mucho de eso desde hace varios meses. Aunque, asimismo, tiene una jerarquía superior, sin que le sobre demasiado, que terminó haciendo notar.

Luciano Herrera fue una de las figuras del partido por el despligue físico similar al que tenía en Defensa: fue tan importante que Kudelka lo reemplazó recién en el final, pero sin alegría por el empate. Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

En un primer tiempo en el que las llegadas fueron escasas, Newell’s no dejó pasar el tren que apareció. O, mejor dicho, que le permitió Luciano Herrera. Vaya si lo estaban esperando a aquel extremo atrevido que en Defensa y Justicia (un equipo que mantuvo una identidad ofensiva durante un tiempo prolongado) se lucía con potencia, desequilibrio, asistencias y goles. El atacante no logró sobresalir en el semestre pasado ni en el arranque del presente campeonato, pero anoche fue incansable con la pelota o por el esfuerzo sin ella.

A los 20 minutos, condujo de derecha al medio e Ignacio Vázquez debió cruzarlo abajo para frenar su andar... en la medialuna del área. Guch, el joven volante ofensivo de 19 años, decidió tomar la pelota y ser el postulante al gol. Aunque entre todos los futbolistas del local sabían qué destino tendría esa pelota quieta. El uruguayo Ignacio Ramírez le advirtió algo a Walter Núñez, de gran desempeño, y éste asintió: se paró como diestro para distraer, pero la ejecución era del zurdo.

Aunque Matías Borgogno colocó a Bautista Merlini de “cocodrilo” para evitar un remate raso por debajo de la barrera y acumuló gente para tapar diversos ángulos, el oriundo de Villa Gobernador Gálvez lanzó bajo, por un costado de la barrera, hacia el palo cuidado por el arquero: entre tantas piernas, Borgogno perdió visión y tiempo para que su brazo derecho llegara a sacarla.

Desde ahí, la calma. Tanta que el segundo tiempo no promocionaba una alteración en el resultado: Newell’s tenía su primer éxito cerrado. Además, con la paradoja de que, siendo uno de los peores equipos, había logrado vencer la valla de uno de los equipos a los que menos le convirtieron en el Apertura (cuatro goles).

Walter Núñez, de 23 años, fue otro de los destacados mientras estuvo en cancha, incontrolable para la defensa del Calamar: justo antes del empate de Lotti fue reemplazado. Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

Sin embargo, esos fantasmas que se habían espantado durante un largo tramo regresaron para la parte final. Y la combinación de modificaciones bastó para el golpe: Kudelka sacó a varios hombres del ataque, como Núñez, y no a hombres de la línea defensiva que estaban amonestados. Walter Zunino potenció el ataque con Leonardo Heredia y Lotti. Este último ingresó a los 36 del complemento y dos minutos después estaba festejando el empate: capturó el rebote corto que dejó el esfuerzo de Williams Barlasina por atajar el cabezazo de “Pupa”.

Cuando todo era desazón, a los 42 llegó el 2-1 rojinegro gracias al aporte de Walter Mazzantti: arribó al club hace pocos días por su exitoso pasado en Huracán junto al que otra vez es su entrenador. Ya brindaba la primera alegría, para Newell’s, pero también para sí mismo tras una etapa en Independiente sin tantos y lleno de frustraciones. Sin embargo, eso se mantiene: el VAR detectó una infracción previa de Guch sobre Tomás Silva en el inicio de la jugada y Luis Lobo Medina anuló correctamente el tanto agónico.

Ese golpe no frenó al local, que tuvo una chance más, inmejorable. Un contragolpe tres contra uno, comandado por el propio Mazzantti, que en el cuarto minuto adicional le cedió el gol a Jerónimo Gómez Mattar, pero Borgogno le ganó el duelo mano a mano.

Final y nuevos silbidos en Parque Independencia. Newell’s no se levanta: ni siquiera tres localías seguidas le dan la ventaja de hacerse fuerte, más allá del (mal)humor de su gente.