Anamá Ferreira apoyó la postulación presidencial de Javier Milei y tuvieron un efusivo ida y vuelta

Este 2023 está marcado por el calendario electoral. En diciembre, un nuevo presidente se asomará por el balcón de la Casa Rosada, pero para eso aún falta. Si bien las listas aún no se confirmaron, hay varios nombres que resuenan con fuerza como candidatos para los diversos cargos en juego. Algunos ya hicieron públicas sus postulaciones. Uno de ellos es Javier Milei quien se meterá en la carrera por la banda y el bastón presidencial. Y en los últimos días recibió un inesperado apoyo a través de las redes sociales. ¿De quién? De Anamá Ferreira, quien le dedicó un eufórico mensaje.

De a poco, los partidos políticos empiezan a confirmar a sus candidatos. Así como Alberto Fernández aseguró que no irá por la reelección, Fernando Burlando lanzó su candidatura para gobernador de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se postulan para ocupar el sillón de Bernardino Rivadavia por Juntos por el Cambio. Uno de sus contrincantes será Javier Milei, actual diputado de la Nación y líder de La libertad Avanza.

Anamá Ferreira salió a apoyar a Javier Mieli Instagram

Los bandos están marcados y muchos comienzan a tomar partido. Una de las actrices que dijo sin problemas quién es su favorito es Anamá Ferreira. El miércoles por la noche hizo uso de su cuenta de Twitter para enviarle un eufórico mensaje a su candidato presidencial.

“Hola, Javier Milei, ¡mi voto es para vos!”, tuiteó. En una mera cuestión de 30 minutos, el economista reaccionó a la muestra de apoyo de una referente del espectáculo y le agradeció el gesto. “Vamo”, escribió con muchas letras a y o, en un mensaje que no pasó inadvertido.

Anamá Ferreira expresó su apoyo a Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales (Foto: Twitter @AnamaFerreira)

Precisamente, este viernes, Anamá Ferreira dialogó con Y ahora quién podrá ayudarnos, el programa que conduce Ernesto Tenembaum por Radio con vos, donde el periodista le preguntó por qué votaba a Javier Mieli. “La verdad, yo me cansé un poco -creo que no solamente yo, sino mucha gente- de los políticos, no de la política, porque es necesaria, está bien. Pero los políticos... es vergonzoso todo lo que pasa, lo que dicen”.

Asimismo, expresó su malestar debido a que a antes de las elecciones “ya se empiezan a hablar de cargos, de quién va, de quién no va”. En este sentido, sumó: “Pero se olvidan de que nosotros estamos acá abajo, esperando respuestas, esperando vivir bien, que es derecho nuestro. La gente no está en esa, entonces me parece que hay una desconexión muy fuerte, siento como un abandono de la situación”.

Javier Milei se postulará para presidente en las próximas elecciones

En cuanto a su apoyo a Milei, si bien ella no lo nombró con nombre y apellido, reflexionó: “Pienso que necesitamos gente nueva, de afuera, que no fue política, que tenga otra formación. Si no, vamos a seguir siempre con los viejos. Son caudillos. Hay gente que está hace 20 años gobernando un lugar, ¡cuántas generaciones pasaron que no tuvieron la oportunidad de estar, de probar!”.

Para concluir el tema, la actriz manifestó que si bien no es de “ningún partido”, de cierta forma, justificó el motivo de su elección de candidato. “En una elección de Presidente, tenemos que probar, ¿por qué no?”, concluyó.

