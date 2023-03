Lionel Scaloni: MTV recordó el día en que el actual DT de la selección argentina mostró su departamento en Londres en 2006

escuchar

Cuando se hizo cargo de la selección argentina a partir de julio de 2018, Lionel Scaloni decidió formar una personalidad seria y serena, muy diferente a la que había tomado en su época como jugador. Durante sus años en Newell’s, Estudiantes y Deportivo de La Coruña, sus compañeros lo recuerdan como un personaje muy extrovertido, que tendía a realizar bromas en los vestuarios y que incluso protagonizó algunos encontronazos sobre el campo de juego. El más recordado de ellos fue en diciembre de 2003 con David Beckham, entonces en Real Madrid, que terminó con ambos jugadores queriendo repartirse golpes antes de ser separados por Roberto Carlos e Iván Helguera.

Parte de esta vieja “era” del santafesino se vio reflejada también en su corto período a préstamo en la Premier League en 2006, con West Ham. Y recientemente la señal MTV rescató un nítido recuerdo de aquel momento, cuando Scaloni abrió las puertas de su departamento en Londres para el programa MTV Cribs, en el que las celebridades muestran sus casas y sus pasatiempos por fuera de su trabajo.

En el segmento, un Scaloni de 28 años le da la bienvenida a las cámaras televisivas en inglés a su penthouse con dos dormitorios, dos baños, un jacuzzi, un sauna y una amplia terraza con vista a la capital inglesa. Allí habla acerca de cómo vivía durante aquella época, su elección de vestimenta y de música, en donde se declara fanático de Rodrigo Bueno, y sus hábitos alimenticios en Londres, afirmando que le gusta comer “pasta, pollo y ensalada” y que no se privaba de desayunar todos los días con mate, al que se refiere como “té argentino”.

El contexto de su corto período en el sur de Inglaterra tiene un motivo muy particular, y que sería de suma importancia para el futuro. Habiendo perdido su lugar en La Coruña, donde es considerado un ídolo, el pujatense buscó una salida que le asegure la continuidad suficiente para tener posibilidades de integrar el plantel argentino para el Mundial de 2006, bajo la conducción de su ex DT en el Sub 20, José Pékerman. West Ham terminaría otorgándole esa continuidad jugando como lateral derecho, y finalmente viajó a Alemania con el equipo, donde compartiría plantel con un Lionel Messi de apenas 18 años.

En 2006, Scaloni salió a préstamo a West Ham buscando hacerse un lugar en el plantel de la selección argentina para el Mundial de Alemania, lugar que finalmente consiguió ALEJANDRO PAGNI

A pesar de que su estadía en Londres surtió el efecto deseado, su recuerdo entre los hinchas Hammers quedó marcado para siempre por un motivo poco feliz. En la temporada 2005/06, West Ham estuvo más cerca que nunca de ganar su primer título desde 1980 cuando montó una histórica campaña que lo llevó a la final de la FA Cup, y había llevado al tiempo de descuento una ventaja de 3-2 sobre Liverpool, que había ganado la Champions League el año anterior.

Sin embargo, sobre el final del partido el delantero Red Djibril Cissé sufrió una lesión, por lo que Scaloni pateó hacia afuera. Cuando el juego se reanudó, el santafesino debía devolver la pelota para volver a iniciar la jugada, pero su despeje terminó en un rápido ataque de Liverpool, y un potentísimo remate de Steven Gerrard firmó el 3-3 que llevó el partido al tiempo extra y penales, donde el campeón de Europa se impuso por 3-1.

Más de 15 años después, el arquero suplente Ian Walker fue tajante con el actual seleccionador: “Lionel Scaloni estaba tan consternado que lloró después del partido. No tuve demasiada empatía con él porque nos costó una medalla de campeón”, le confesó a The Athletic. “Lo miré y pensé ‘claro que deberías estar llorando’, estábamos tan cerca. Honestamente, ¿en qué estaba pensando? ¡Solo tenía que reventarla a la última fila del estadio!”

Por otra parte, Scaloni no fue el único jugador argentino en haber filmado un segmento en el programa MTV Cribs. En 2020, durante el encierro por la pandemia de Covid-19, la cadena revivió el programa permitiendo que los famosos mostraran su vida cotidiana en aquel contexto, uno de los episodios fue protagonizado por Paulo Dybala en Turín, junto a su mujer Oriana Sabatini. “Extraño muchísimo volver a las canchas, tocar la pelota con mis compañeros, hacer goles”, reflexionaba la Joya en ese momento sobre el freno al fútbol mundial. “Pero ya van a llegar esos tiempos donde todos podamos ir a la cancha a disfrutar de este deporte tan lindo”.

