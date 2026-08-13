La ex de Alejandro Garnacho lo acusó de dejarla en la calle con su hijo de dos años: “Hoy perdemos una casa, pero no nuestro hogar”

A un año de su separación definitiva de Alejandro Garnacho, Eva García realizó un contundente descargo en redes en el que lo acusó de dejarla en la calle con su hijo de dos años, el pequeño que tienen en común.

A un año de su separación definitiva de Alejandro Garnacho, Eva García realizó un contundente descargo en redes Instagram @evagarcia

Mediante su perfil de Instagram, donde acumula poco más de medio millón de seguidores, la joven de 21 años compartió una serie de imágenes en blanco y negro con las que dejó ver valijas y cosas embaladas para llevar a cabo la mudanza. “Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió. Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo”, expresó.

La joven de 21 años compartió una serie de imágenes en blanco y negro con las que dejó ver valijas y cosas embaladas para llevar a cabo la mudanza (Foto: Captura Instagram/@evagarcia)

Eva junto a Enzo (Foto: Instagram/@evagarcia)

Aunque no mencionó directamente al futbolista de la Premier League de Inglaterra, deslizó que la situación que los llevó a armar las valijas y marcharse podría estar relacionada con él: “Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí. Y quizá eso sea lo que más duele: saber que hiciste todo lo que estaba en tu mano para evitar una despedida que nunca quisiste tener. Que intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida”.

La joven de 21 años armó las valijas y realizó un fuerte posteo en redes (Foto: Instagram/@evagarcia)

“Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar. Porque mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido, seguiré construyéndolo una y otra vez. Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros. Y aunque hoy nos toque empezar de nuevo, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, siempre tendremos un hogar”, completó.

Algunas de las imágenes que compartió Eva García (Foto: Instagram/@evagarcia)

Las declaraciones de Eva causaron revuelo entre los usuarios, quienes expresaron su malestar tras las acciones del joven de 21 años. “Terminó siendo el típico hombre que quiere un hijo, pero ya luego no, ya luego no me importa, ya luego no quiero responsabilidades, ya luego no quiero problemas… el típico hombre”; “Tocan el futbol y se olvidan de la mujer que estuvo apoyándolo siempre, hasta en sus peores momentos. Qué mal que sean así” y “No puedo creer que el rata los haya sacado de su hogar. Por el amor de Dios... Ánimo, que el de arriba todo lo ve y el día de mañana le volverá”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en contra de Garnacho (Foto: Captura Instagram/@evagarcia)

La historia de amor entre Alejandro Garnacho y Eva García

La historia de amor entre Alejandro Garnacho y Eva García comenzó en Madrid durante el año 2020, cuando ambos tenían apenas 15 años y el futbolista daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid.

El punto más alto de su relación llegó en mayo de 2023, cuando anunciaron públicamente que esperaban su primer hijo, Enzo Garnacho García, quien nació en octubre de ese mismo año en Manchester. En enero de 2024 circularon rumores de infidelidad por parte del futbolista, lo que obligó a la joven a dejar de seguirlo en las redes sociales; sin embargo, al poco tiempo volvieron a apostar al amor.

Eva García y Alejandro Garnacho se convirtieron en padres de Enzo en 2024 Instagram: @garnacho7

El quiebre definitivo se produjo a mediados de 2025, cuando nuevos escándalos y filtraciones sobre las vacaciones del futbolista con la influencer Ona Gonfaus dinamitaron el vínculo de manera irreversible, lo que obligó a Eva a regresar a España junto a su hijo.