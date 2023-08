escuchar

A raíz del escandaloso comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, la FIFA resolvió el último sábado suspender “con carácter provisional” -en principio por un período de noventa días- al exfutbolista. Por la medida, la madre del hombre se encerró el lunes en una iglesia e inició una huelga de hambre para protestar contra lo que calificó de “trato inhumano” a su hijo.

Según medios locales, Ángeles Béjar dijo que su huelga duraría hasta que se encuentre una solución a la “cacería, inhumana y sangrienta” contra su hijo. “No se lo merece” , indicó. La mujer se encontraba en el interior de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, localidad natal de Rubiales, en el sur de España, con su hermana, después de que el párroco se marchara.

Rubiales fue suspendido en pleno escándalo después de que besara a Hermoso en la boca durante la ceremonia de entrega de premios tras la victoria de España en la final del Mundial en Sídney el 20 de agosto. A pesar de que el titular de la REEF aseguró que fue consensuado, Hermoso subrayó que no quería ser besada y presentó su renuncia a la selección de España junto a otras 80 jugadoras.

La última semana, la volante de Pachuca de México se pronunció por primera vez a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, donde dejó en claro su postura. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso según lo rescatado por el diario Marca, que también adelantó que 81 jugadoras, incluyendo gran parte de las campeonas mundiales, abandonarán el equipo nacional hasta que hayan cambios en la dirigencia.

Más tarde, Hermoso publicó su propio comunicado ratificando tanto su desmentida hacia los comentarios de Rubiales como su repudio hacia él y la RFEF por su comportamiento y su renuncia. “Tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos y compañeras) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones”, dijo al hacer referencia a las instancias en que tanto Rubiales como otros miembros de la dirigencia buscaron reducir el impacto de las acciones del presidente.

Tras la suspensión de la FIFA, la RFEF emitió un comunicado en el que anunció a Pedro Rocha, uno de sus hombres más cercanos, se convertiría en presidente provisorio de la Federación. Previamente, Rubiales se había rehusado a dejar su cargo en la Real Federación Española de Fútbol.

El comunicado de la FIFA

El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, se extiende por un periodo inicial de noventa días, y en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto.

Asimismo, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA al objeto de preservar, entre otros factores, los derechos fundamentales de la jugadora de la selección nacional de fútbol Sra. Jennifer Hermoso y el buen orden del procedimiento disciplinario que se encuentre en tramitación ante este órgano disciplinario, ha dictado dos directivas adicionales (artículo 7 CDF) mediante las cuales ordena al Sr. Luis Rubiales que se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano. Igualmente se ordena a la RFEF y a sus oficiales o empleados, de manera directa o a través de terceros, abstenerse de contactar a la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano.

La decisión adoptada por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha comunicado hoy al Sr. Luis Rubiales, a la RFEF y a la UEFA, para su debido cumplimiento.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo.

La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario.

Agencia Reuters y DPA

LA NACION