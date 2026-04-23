Messi en las puertas del Mundial, entre el silencio y la certeza: las señales que anticipan su presencia

El rosarino encara la recta final con goles, continuidad y sin sobresaltos físicos; una frase que no admite dobles lecturas y un calendario favorable

LA NACION Leandro Contento Escuchar Nota

A menos de 50 días del Mundial, el jugador más taquillero del planeta aún no tiene asegurada su presencia, con todo lo que eso implica en términos de negocio, espectáculo y, como si fuera un dato menor, de funcionamiento de su equipo. “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, expresó en noviembre de 2025, la última vez que se refirió públicamente al tema. Sin embargo, en estos meses, Lionel Messi fue cumpliendo objetivos que lo acercan cada vez más a otro hito: disputar su sexto Mundial, algo que ningún futbolista en la historia logró.

Tenía 35 años cuando levantó el trofeo en Lusail, el 22 de diciembre de 2022. Seis meses después, durante una gira con Argentina por China, contó que el de Qatar había sido su último Mundial. Restaban 27 días para finalizar su contrato con Paris Saint-Germain y aún no había debutado en Inter Miami, su nuevo club. En ese contexto, su futuro inmediato era una incógnita: cómo se adaptaría a una liga de menor exigencia y si ese nivel de competencia le permitiría sostenerse en la élite de la selección.

Messi besa la Copa del Mundo, en Qatar: tres años y medio después, todo indica que irá por el bicampeonato Aníbal Greco - La Nación

En ese momento, su intención era despedirse en la Copa América de Estados Unidos, igual que Ángel Di María. Incluso en ese torneo, que la selección terminó ganando, se vio una versión más limitada del capitán, con algunos altibajos: tuvo menor protagonismo individual, arrastró problemas musculares y en la final sufrió una lesión en el tobillo que lo obligó a salir en el entretiempo, con el partido empatado. Su llanto sentado en el banco dio la vuelta al mundo mucho antes que el gol de Lautaro Martínez que sellaría el 1-0 ante Colombia en Miami. Pero, lejos de quedarse con esa imagen, la consagración le dejó la sensación de que su historia con la selección merecía otro cierre.

“Quiero seguir disfrutando de esto”, aseguró entonces. Desde ese momento, cambió el enfoque: ir día a día, evaluando su rendimiento futbolístico y su condición física, y aprovechando cada ventana de eliminatorias para medirse ante rivales de mayor nivel, más cercanos al ritmo de una Copa del Mundo que al de la liga estadounidense. Y aunque se perdió algunos duelos importantes por lesiones musculares -como ante Chile, Colombia, Uruguay y Brasil-, cada vez que estuvo en cancha siguió marcando la diferencia: con menos continuidad en el juego, aunque igual de determinante.

El capitán levanta la Copa América en Estados Unidos, en 2024: se lesionó en la final, pero decidió ir por más Agustín Marcarian

Más allá de alguna ausencia esporádica –en 2025 se perdió cuatro partidos de Inter Miami, y en 2026, solo uno, antes de la ventana FIFA de marzo, de manera consensuada con el cuerpo técnico de Javier Mascherano–, Messi logró sostener una regularidad en la recta final hacia la Copa del Mundo: completó los 90 minutos en ocho de los nueve partidos del equipo en la MLS y tuvo asistencia perfecta también en la Concachampions, en la serie de octavos de final ante Nashville. Suma nueve goles y una asistencia, y es el segundo anotador de la liga, detrás del croata Petar Musa, de FC Dallas. Este miércoles fue titular junto a Rodrigo De Paul en el 2-0 sobre Real Salt Lake, por la novena fecha del campeonato. Tiene por delante otros seis partidos hasta la pausa previa a la cita mundialista.

La figura de Messi, incluso en la etapa final de su carrera, sigue siendo igual de convocante. La fiebre por el rosarino provocó que los precios de reventa treparan en Utah hasta los 11.700 dólares, más de 16 millones de pesos: 20 mil personas tuvieron el privilegio de verlo anoche allí, muchos por primera vez.

El rosarino es el segundo artillero de la Major League Soccer TANNER PEARSON/CLARKSON CREATIVE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este año, el 10 batió récords de asistencia en la MLS en dos presentaciones como visitante: ante Colorado Rapids hubo 75.824 hinchas en el Empower Field at Mile High, mientras que frente a Los Angeles FC, en el Los Ángeles Memorial Coliseum, 75.673 personas llenaron el estadio para verlo.

Aun así, su participación en la Copa del Mundo todavía no está del todo definida. En la última fecha FIFA, en la que Argentina enfrentó a Mauritania y Zambia en la Bombonera, Messi se fue sin hablar, mientras que Lionel Scaloni dijo no tener certezas acerca de si el ídolo formará o no parte del torneo, más allá de hacer público su deseo de que pueda estar.

En ese sentido, el técnico incluirá a Messi en la lista de 55 futbolistas que funcionará como punto de partida para la depuración final de 26, que debe ser enviada a FIFA antes del 30 de mayo, 48 horas antes de que el plantel se reúna en Kansas para disputar los amistosos ante Honduras e Islandia, con vistas al debut del 16 de junio frente a Argelia.

Messi y Scaloni durante un entrenamiento en Ezeiza en la antesala del Mundial Manuel Cortina

Camino al récord

Messi integra el grupo de futbolistas con cinco Copas del Mundo disputadas, junto con Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado -retirado en 2025- y Guillermo Ochoa: todos jugaron en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El jugador de Inter Miami podría superar ese registro antes que CR7, ya que Portugal debutará en el torneo ante la República Democrática del Congo un día después del estreno de Argentina. El único con chances de anticiparse a los dos es el arquero mexicano, que volvió al seleccionado para la última fecha FIFA luego de ocho meses de ausencia, pelea por un lugar en la lista y podría atajar en el partido inaugural frente a Sudáfrica, en el Azteca.

Mientras tanto, Messi fue dejando señales fuera de la cancha, a través de posteos en redes sociales y su intervención en distintas acciones comerciales vinculadas al Mundial. A finales de 2025 grabó dos publicidades en las que aparece vinculado a la competencia: una, de la reconocida marca de juguetes de construcción, en la que intenta encastrar la pieza final de una Copa del Mundo junto con Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior; y otra, de la firma que viste a la selección, en la que el plantel juega al truco y que cierra con Messi mirando a cámara para decir una frase que no admite dobles lecturas: “Quiero”.

El calendario de la MLS también jugó a favor para que Messi afronte el Mundial con buen ritmo de juego, pero sin una sobrecarga física excesiva. En Estados Unidos no hubo actividad entre diciembre y febrero, por lo que el capitán pudo realizar una pretemporada prolongada, con un buen trabajo físico de base para sostener su rendimiento.

De este modo, mientras los jugadores que actúan en Europa llegarán con el desgaste acumulado de toda la temporada, Messi apunta a llegar más entero, un aspecto clave a la hora de equipararse desde lo físico con futbolistas más jóvenes. Cumplirá 39 años el 24 de junio, dos días después del partido ante Austria y tres antes del duelo frente a Jordania, el último de Argentina en el Grupo J.

Estados Unidos, su nueva casa

Messi, que llegó a las Garzas en 2023, eligió a Estados Unidos como su nuevo lugar en el mundo. Allí, además, es donde más partidos disputó con la selección fuera de la Argentina, con 25 presencias y el título de la Copa América 2024. En ese recorrido dejó actuaciones memorables, como el hat-trick a Brasil en el triunfo 4-3 en el MetLife Stadium de Meadowlands, en 2012, y su gol de tiro libre al ángulo ante el anfitrión en la semifinal de la Copa América Centenario, en 2016, en Houston.

El cordial encuentro de marzo entre Messi y Trump, ¿una postal que se repetirá en el Mundial? ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

En paralelo a su carrera dentro de la cancha, también potenció su perfil empresarial: será accionista de Inter Miami cuando finalice su contrato en 2028 y desarrolla inversiones inmobiliarias y gastronómicas, entre otros emprendimientos. Aún no definió su futuro, pero lleva una vida tranquila en Miami y, en una decisión atravesada por lo familiar, no descarta quedarse a vivir allí una vez retirado.

A su vez, en un gesto que no pasó inadvertido, tuvo su primera aparición pública junto a un presidente estadounidense: en marzo, tres meses antes del Mundial, encabezó una visita a Donald Trump en la Casa Blanca, con el plantel de Inter Miami, como parte de la tradición que cumplen cada año los campeones de la MLS. La presencia, de carácter protocolar, fue interpretada por muchos como una muestra de cercanía y un guiño a su participación en el certamen. Durante el encuentro hubo buena sintonía y complicidad: Trump le comentó que había visto a Pelé, pero que creía que él era aún mejor, en un intercambio que podría repetirse durante el Mundial.

El anuncio oficial, por ahora, se hace esperar, aunque en la selección dan prácticamente como un hecho que el 10 estará en el Mundial en busca del bicampeonato, confiado en un plantel que encadena títulos desde 2022 y que, con la base de Qatar, irá por un hito inédito para el fútbol argentino. Con los nombres de siempre, y con Messi como faro.