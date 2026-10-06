La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Messi al ver a Lionel Messi entrar al campo de juego

Antonela Roccuzzo dijo presente en el Estadio River Plate para ver por última vez a su esposo lucir la camiseta albiceleste como capitán de la selección argentina; lo hizo en compañía de todo el clan Messi, entre los que se encontraba Celia, su suegra, y sus tres hijos: Ciro, Mateo y Thiago. Al ingresar Lionel Messi al campo de juego para realizar el calentamiento pertinente, la esposa del diez tomó su teléfono y comenzó a grabar su entrada triunfal.

Antonela Roccuzzo despide a Lionel Messi en su último partido con la camiseta de la selección argentina (Foto: X)

Este gesto, que estuvo en cada partido, cobra hoy más relevancia al tratarse del último archivo casero que tendrá de Messi en el seleccionado. A su lado se encontraban Celia Cuccittini, la madre del delantero; sus tres hijos en común; la hermana de Messi, María Sol Messi, y su propia madre, Patricia Blanco. Ninguno de los presentes pudo esconder la felicidad en su rostro al verlo en la cancha.

Cabe recordar que hace tan solo un mes, el deportista perdió a su padre, Jorge Messi, una decisión que lo hizo replantearse su futuro en el seleccionado argentino. Hoy, tener que jugar su último partido para los argentinos sin su padre es uno de los momentos más duros para el futbolista. Sin embargo, al buscar a su hinchada familiar en las tribunas, Lionel no pudo evitar sonreír, lo que los hizo más felices en este encuentro.

El look que lució Antonela Roccuzzo en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo eligió un look cómodo y descontracturado para acompañar a Lionel Messi en una jornada cargada de emoción. Para la ocasión, llevó la clásica camiseta celeste y blanca de la Selección argentina con el número 10, un claro guiño a su marido.

El look de Antonela Roccuzzo para la despedida de Messi

Para completar el outfit, combinó la casaca con un pantalón negro y una chaqueta de cuero negra, que le aportaron un toque informal al conjunto. Además, llevó anteojos de sol oscuros, que en distintos momentos lució colgados sobre la camiseta.

En cuanto a los accesorios, apostó por aros dorados, pulseras y anillos, detalles delicados que acompañaron el estilismo sin quitarle protagonismo a la camiseta albiceleste. Además, llevó el pelo suelto y peinado de manera natural, mientras que eligió un maquillaje en tonos neutros y cálidos, con un acabado sutil que resaltó sus facciones.

El emotivo ingreso de Lionel Messi al campo de juego junto a sus hijos

Uno de los momentos que generó mayor emoción en el público presente y en los millones de espectadores de este suceso único en el mundo fue el ingreso que se organizó para que Lionel Messi pudiera despedirse del seleccionado acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Al encontrárselo en la manga del acceso al campo de juego, Leo aprovechó la oportunidad para abrazarlos y juntar fuerzas para este último momento representando al país. Al entrar a la cancha, el estadio se iluminó con luces celestes y blancas y decenas de fuegos artificiales.

El emotivo ingreso de Lionel Messi junto a sus hijos al campo de juego

Ubicados en sus posiciones para escuchar el himno de Benín y luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, los niños se mostraron muy felices por el homenaje a su papá, mientras que él, al intentar mantener la compostura, contenía sus lágrimas. Al finalizar, volvieron a abrazarse y se despidieron para comenzar uno de los recuerdos más lindos de su historia.