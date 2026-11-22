El capitán de Boca, Leandro Paredes, expresó su felicidad luego de que el Xeneize le gane 2 a 0 a Atlético Mineiro, salga campeón de la Copa Sudamericana y vuelva a conquistar un título internacional después de 18 años. El mediocampista, que fue titular y salió al comienzo del segundo tiempo, agradeció a sus compañeros y dijo: “Desde el día que me tocó irme soñaba con esto”.

Tras el pitazo final, la emoción se apoderó de los jugadores, quienes destacaron la importancia del triunfo anhelado por el club y sus hinchas. Uno de ellos fue Paredes, que remarcó el significado personal que tuvo alcanzar el trofeo y valoró el esfuerzo colectivo.

"DESDE CHIQUITO ME HAN INCULCADO ESO, A COMPETIR, A TRATAR DE GANAR TODO LO POSIBLE"



LEANDRO PAREDES, FLAMANTE CAMPEÓN DE LA #SUDAMERICANA CON BOCA



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“Felicidad absoluta. Cumplí un sueño. Desde el día en que me tocó irme soñaba con esto”, expresó apenas concluido el encuentro. Para Paredes, el título ocupa un lugar especial dentro de su carrera por el fuerte vínculo que mantiene con el club.

Además, añadió: “Este título es de los más importantes por lo que significa este club para mí, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo, por todo el esfuerzo que hicimos. Estoy feliz, orgulloso de ser parte de este equipo. Tengo solo palabras de agradecimiento para la gente que me da cariño. Ojalá que podamos seguir dando alegrías”.

Otro de los protagonistas de la noche fue Miguel Merentiel. El delantero uruguayo selló el resultado con el segundo tanto y se transformó en una de las figuras de la final. Tras el encuentro, reconoció que atravesó momentos difíciles durante el partido, aunque aseguró que mantuvo la confianza hasta el final.

Miguel Merentiel tras la consagración de Boca LUIS ACOSTA - AFP

“Estoy muy feliz. Al principio estuvo medio enroscado, pero en el segundo tiempo salí con otra convicción. Sabía que me iba a quedar otra y llegó”, explicó.

Y añadió: “Agradecido a este cuerpo técnico y a la gente que nos apoya. Este equipo se entrega al máximo”, señaló.

Consultado sobre el sentido de la consagración, Merentiel afirmó: “Era una página que quería escribir hace mucho tiempo. Me tocó sufrir, lamentar, llorar y hoy me tocó disfrutar”, expresó.

También el DT del equipo campeón, Vasco Arruabarrena, brindó unas declaraciones a la prensa luego de la consagración.

“Hicieron un gran partido. Tuvimos el control 75′ y las situaciones. El título se necesitaba, hacía 18 años que no se lograba. Festejaremos y cenaremos contentos. Mañana pensaremos en Independiente Rivadavia”, afirmó el entrenador.

La ovación a Paredes y su saludo a Atlético Mineiro

A los 13 minutos del segundo tiempo, con Boca ya encaminado al triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro, Leandro Paredes dejó la cancha sustituido por Tomás Belmonte y recibió una emotiva ovación de los hinchas xeneizes en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Bajo una OVACIÓN en Barranquilla, Leandro Paredes se retiró de la cancha en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana. En su lugar ingresó Toto Belmonte.



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El capitán se retiró aplaudiendo mientras desde las tribunas bajaba una ovación y el tradicional canto con su apellido. Tras la consagración en la Copa Sudamericana, el mediocampista también tuvo un gesto destacado por los hinchas al acercarse a saludar uno por uno a los futbolistas del conjunto brasileño antes de sumarse a los festejos por un título histórico que convirtió a Boca en el máximo ganador internacional de la era moderna en Sudamérica.

Con la consagración en Colombia, Boca alcanzó los 19 títulos en competencias de la CONMEBOL y la FIFA y rompió la paridad que mantenía con Independiente, que tiene 18.

Su vitrina incluye seis CONMEBOL Libertadores, tres Copas Intercontinentales, tres CONMEBOL Sudamericana, cuatro CONMEBOL Recopa, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster y una Copa de Oro Nicolás Leoz.