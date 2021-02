Diego Fucks volvió a ESPN F90

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2021 • 14:41

El panelista de ESPN F90, Diego "Chavo" Fucks, regresó este lunes al programa que conduce Sebastián Vignolo luego de recuperarse del Covid-19.

"Al Chavo lo hemos recuperado tras haber pasado unos cuantos días internado, después de haber sufrido esta enfermedad. Lo primero que quiero hacer es decirte que te hemos extrañado mucho, y nos alegra tenerte otra vez en este programa, que por supuesto es tuyo. ¿Cómo andás?", lo presentó Vignolo, quien se encontraba en Santa Fe, a su compañero.

Primero, Fucks aprovechó para saludar a dos colegas fallecidos por el coronavirus. Se trata de Guido Beroldo y Adrián Di Blasi: "Un saludo a la familia de Guido, un saludo a la familia del 'Gordo' Di Blasi, que también se quedó por el camino por esta enfermedad, que es dura, es difícil, incluso para los que pudimos salir, que tenemos la fortuna de salir de eso, es muy dura y muy difícil".

Luego, el comentarista de fútbol se dirigió al animador del envío televisivo, a quien le agradeció "a título personal", así como al resto de los miembros del panel: "La gente por ahí no lo sabe. Es muy importante el motor, el empuje de los amigos, de los compañeros de laburo, de la familia, porque del cuerpo, se ocupan los médicos. Hay un tema con la cabeza. Uno está encerrado en un cuarto solo 20 días, 18, como me pasó a mí. Y ahí, la cabeza es fundamental, tenerla clara y precisa, para estar enfocado en la cura. Con cosas como las que hacías vos, que venías de algún lado y me llamabas. Lo hago público porque me parece que tuvo mucho que ver. Todos mis compañeros siempre un llamadito, un mensajito, un mensajito de voz, todas esas cosas son las que empujan".

Al mismo tiempo, Fucks explicó que también pudo superar la enfermedad porque lo tomó "en un muy buen momento de salud": "Estaba mi físico bien como para bancarse una neumonía bilateral, que fue grave; incluso, nosotros hemos hablado el día de la internación y yo no estaba bien, estaban todos los que me rodeaban un poco asustados, pero por pude salir. La verdad es que es difícil", admitió.

Sobre dónde se pudo haberse contagiado el Covid-19, el periodista deportivo no supo precisar en qué momento sucedió: "No tengo la menor idea, cómo, sobre todo, porque tenía cuidado, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir cuidándose, más allá de que por un mes y pico no tengo capacidad de contagio, porque tengo anti cuerpos. Pero lo que te saca de esto, lo que te ayuda, es la cabeza", reiteró.

Finalmente, el experimentado cronista le agradeció a "todo el personal del Sanatorio Otamendi, que estuvieron al pie del cañón", aunque no le vio "la cara a ninguno" por los métodos de prevención producto de la enfermedad: "Este es otro tema bastante extraño. Todos tapados, protegidos. Por eso, empecé hablando del tema de la cabeza, tus compañeros, tus amigos, tu familia, ayudan en ese sentido. (...) Me alegro mucho, estoy muy feliz de estar acá de nuevo", concluyó.