escuchar

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 63 años. Los homenajes fueron diversos alrededor del mundo para el exjugador, fallecido en 2020. Sin embargo, uno de los más emotivos fue por parte de sus cinco hijos, quienes a pesar de sus diferencias se unieron para celebrar el inicio del grand deseo de su padre: tener su memorial. Y del evento surgió una emotiva foto.

Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando Maradona no suelen mostrarse juntos. Es que su relación no es cercana y pocas veces compartieron momentos unidos. Pero la muerte de su padre los congregó por primera vez -a pesar de sus diferencias- en búsqueda de Justicia al coincidir que el astro del fútbol no habría recibido la atención médica requerida por parte de quienes eran responsables de su bienestar. Sin embargo, esta vez, no fue lo judicial lo que los unió, sino que comenzaron el camino para cumplir el último deseo del jugador.

Se inauguró el inicio del proyecto del memorial para Diego Maradona (Foto Instagram @m10memorial)

Este 30 de octubre, y a poco de cumplirse tres años de su fallecimiento, quedó inaugurada la obra que será el lugar donde descansarán los restos de Diego Maradona, lugar que podrán visitar los fanáticos de todo el mundo.

“Hoy queremos anunciarles el comienzo del proyecto Memorial donde nuestro padre encontrar descanso eterno cerca del amor del pueblo argentino. El Memorial M10 será emplazado en la Explanada del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires y culminará su construcción en 2025. Para honrar su legado y cumplir su voluntad, esta tarde participamos de la firma de los compromisos correspondientes y de un homenaje para dar inicio a esta nueva etapa”, reza el comunicado oficial por parte de los herederos, que además agradecieron al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Ciudad y a la Corporación Puerto Madero por ser parte. “En cada mural, tatuaje, canción y homenaje nuestro padre está presente. Gracias a la comunidad maradoneana por el amor de siempre”, cerraron.

Luego de una ceremonia formal en la que los involucrados realizaron la firma de los compromisos correspondientes para esta construcción, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando caminaron de la mano hasta llegar a la Explanada del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Diego JR. siguió la ceremonia desde Nápoles.

Fue allí donde se colocó un santuario en nombre de Maradona y las hermanas no pudieron contener la emoción. Además se trató de una imagen más que emotiva por mostrarse muy cercanos. Mientras tanto, el cantante Juanse se presentó con la canción “Para siempre Maradona”, lanzada en 2001.

Hoy, los herederos pueden cumplir el deseo de su padre, que les habría indicado que al momento de su muerte quería que sus restos queden en un lugar donde haya “acceso libre, peregrinación y encuentro con la naturaleza”, según expresaron un año atrás en redes sociales cuando elevaron el pedido a las autoridades para realizar este memorial.

En San Juan y Solis, un mural gigante regala la imagen de Diego Maradona Gustavo Garello

Recientemente, realizaron la apertura de las redes sociales sobre el lugar en el que se mostraron los primeros avances del proyecto. Por el momento no hay fecha de inauguración y hasta que esto suceda los restos de Maradona continuarán en el cementerio privado Jardín Bella Vista, donde también están los de sus padres, Don Diego y Doña Tota.