William Rivera, más conocido artísticamente como Don Omar, rememoró una situación particular que vivió con Diego Armando Maradona en el año 2005, cuando el exfutbolista lo invitó al programa La Noche del Diez en eltrece. Nacido en Puerto Rico, el cantante de reguetón recibió un llamado por parte de “Pelusa” para ser uno de los asistentes a su ciclo televisivo.

Con una incipiente carrera musical, que cimentó con varios hits que lo llevaron a dar la vuelta al mundo con sus canciones, Don Omar se mostró sorprendido por la petición de Maradona, a quien no conocía por aquel entonces. En una historia sorprendente, que se conoció tras la muerte del excampeón del mundo en el Mundial de México 1986, el cantante deslizó cómo vivió ese momento en diálogo con Raúl Molina, conductor del programa El Gordo y la Flaca emitido por la señal estadounidense Univisión.

“Yo estaba empezando mis pasos en la música y me llaman desde Argentina para decirme que Diego Maradona quería hacer un programa especial con Don Omar. Y cuando me dicen Diego Maradona, este humilde jibarito (o campesino) de Puerto Rico que nunca había visto una pelota de fútbol, pregunta: ‘¿Quién es Diego Maradona?’. Todo el mundo me miró como diciendo ‘Wow’, no podemos creerlo”, deslizó el artista, quien por ese entonces no tenía noción de lo que significaba un llamado de Diego.

Aun sin caer en la cuenta de a qué se iba a enfrentar cuando arribara a suelo argentino, Don Omar le relató a Raúl Molina cómo cambió completamente la escena cuando llegó al hotel: “Llego a Argentina y me reciben como si fuera el presidente de la Nación. Me dicen: ‘Diego te envía esto, Diego te regala esto’. Llegué al hotel y recibí una llamada, diciéndome ‘William, soy Diego’. Le digo ‘es un placer conocerlo’ y me responde ‘no, el placer es mío y hoy te voy a explicar por qué’”, aclaró.

Acompañado por su representante y gente de su confianza, Don Omar se trasladó aquel 17 de octubre de 2005 a lo que sería una nueva emisión del programa, donde Maradona era el conductor y anfitrión de todo lo que sucedía.

Diego Maradona junto a Don Omar

“Llego a un escenario lleno de personas, un estudio de producción gigantesco y desde que entra todo el mundo empieza a aplaudir. Él está en el público, él es el primero que se levantó a aplaudirme y cuando él se levantó, todo el estudio empezó a aplaudirme. Cuando miro que él viene caminando, le doy la mano, lo abrazo y Diego comienza a llorar…”, explicó el artista, quien estuvo a cargo de musicalizar el ambiente junto a Carlos Vives.

Inmerso en un mundo de “fantasía”, Diego explicó que Don Omar fue importante en su visita a Cuba dado que los habitantes de ese país celebraban sus canciones. “Antes de empezar el show, Diego comenzó a hablarle a todos y decirles por qué yo estaba allí”, señaló el músico.

En aquel entonces, el Diez reveló a cámara: “Quiero contarles a todos que yo viví cuatro años en Cuba y tú (Don Omar) eres el que a nosotros nos alegraba el día. En Cuba el reguetón hoy se llama Don Omar. Por eso hermano, gracias por venir, te lo agradezco con el alma”.

Ante esas emotivas palabras, el intérprete de “Bandoleros” o “Danza Kuduro” sintetizó: “Yo he visto grandes cosas en el tiempo y una de ellas fue Diego Maradona”. Así, 18 años después, tomó dimensión de lo que vivió en la Argentina junto a un emblema del deporte nacional.