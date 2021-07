La espectacular imitación de Ibai Llanos de Fantino en su icónica entrevista con Lionel Scaloni

“La que vi el otro día en Twitter de ‘La Scaloneta’. La madre que me parió”, le expresó Ibai Llanos a su colega argentino, el streamer Coscu, en una de las transmisiones que ofrecieron desde Europa en sus canales de Twitch. El influencer español, que está cada vez más conectado con lo que sucede en Argentina, sobre todo en lo que al fútbol respecta, no deja de sorprenderse con lo que observa del país latinoamericano.

Esta vez, Ibai se mostró atónito con el fragmento viral de la entrevista que Alejandro Fantino le hizo a Lionel Scaloni el lunes en ESPN, después de conseguir el título de Copa América. Allí, el periodista le había entregado una espada y un casco espartano al entrenador de la albiceleste y le había pedido que hiciera una promesa.

En la charla con Coscu, Ibai se inclinó por imitar al conductor de TV. “Dice: ‘Amigo, prométeme que nunca vas a tener miedo. Repite conmigo, no tengo miedo. Mira, la espada que llevaba...’ no sé quién coño era, no sé quién dice”, empezó Llanos queriendo emular a Fantino pero sin poder ocultar su marcado tono español.

La desopilante imitación de Ibai Llanos a Fantino

“Fantino, un periodista”, le aclaró el streamer argentino, pero Ibai siguió, con una forma aún más parecida a la del conductor: “Y te juro que traje el casco real de bronce de un espartano. Repite conmigo, prométeme, ‘no tengo miedo”.

Ibai imitando a Fantino y la espada de espartano que le entregó a Scaloni Captura

Por último, el español calificó a la escena del periodista con el DT como “lo mejor”.

Ibai estuvo muy conectado con la Copa América, ya que, en una novedosa acción, transmitió los partidos a través de su canal de Twitch. Asimismo, seguía los movimientos de la Selección argentina a través de Twitter, por lo que no pudo ocultar su inclinación por el conjunto de Lionel Messi y su amigo, el Kun Agüero.

LA NACION