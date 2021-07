La historia de Nelo, el abuelo de 100 años sorprendido por Messi: su amor por La Pulga y el orgullo interminable

A Julián no le dan las manos para contestar los cientos de mensajes que le llegan por Instagram y WhatsApp. Por eso, prefiere comunicarse a través de TikTok, donde empezó la historia que involucra a su abuelo y que hizo llorar de emoción a todo un país.

Tiene 23 años, es periodista y, en sus palabras, se nota su incondicional amor y admiración por Hernán Vicente Mastrángelo, el abuelo del que heredó el apellido y con quien comparte una desbordante pasión por Lionel Messi.

Nelo se enamoró de Lionel Messi por su historia de vida Instagram @julian.mc98

“Claro que sí, encantado”, contestó el joven cuando LA NACION le propuso ahondar en su historia y en la de su antecesor. A diferencia de lo que delata su acento español, Julián nació en la Argentina. Sin embargo, vivió 11 años en Galicia junto a sus padres, de ahí sus expresiones de “vídeo” y “aquí” que se escucharon en las imágenes que circularon sin parar en las redes sociales.

Durante su tiempo en España, se sumergió en el universo del fútbol y terminó de enamorarse del deporte cuando vio jugar y gambetear al brasileño Ronaldinho. Entonces, no pudo evitar hinchar por la camiseta azulgrana, con un Barcelona glorioso de figuras como Xavi, Iniesta y Puyol.

A más de 10.000 kilómetros de distancia, su abuelo, a quien todos conocen como Nelo, desarrollaba una admiración inabarcable por un tal Lionel Messi. Aunque no mostraba fanatismo alguno por el fútbol, sí le divertía mirar los partidos y hacer eso que tanto llamó la atención del astro argentino.

“Aquí siempre fue de River pero como yo era del Barça se pasó un poco para mi lado. Aunque es mucho más fanático de Messi que del propio fútbol en sí”, señaló Julián sobre su abuelo. Asimismo, contó que su “Nono” empezó a anotar los goles de La Pulga entre 2007 y 2008, una costumbre que 13 años después llegaría a los oídos del propio Leo, su ídolo.

“Dijo: ‘Bueno, necesito hacer un registro porque no lo voy a poder ver por otro lado, no voy a saber cuántos goles tiene. Sin teléfono ni Internet es muy complicado’. Entonces, desde ese momento, los anota”, recordó su nieto.

Nelo tiene más de 730 goles de Messi anotados en su cuaderno Instagram @julian.mc98

La pasión por Messi y la sorpresa del video

La locura de Nelo por el delantero argentino nació desde que conoció su historia y escuchó sobre los tratamientos que el rosarino tuvo que atravesar para poder cumplir su sueño de jugar al fútbol. “Ese lado humanístico me parece que es lo que terminó creándole la pasión por Lío”, interpretó su nieto.

Por esas cosas del destino, Hernán Vicente cumplió 100 años el pasado 11 de julio, exactamente el día siguiente a la noche en que los argentinos le vieron brillar la sonrisa a Lionel Messi. En sus últimas horas con 99, Nelo vio a La Pulga levantar la Copa América con la camiseta de la Selección. Lo que no sabía era que estaba a poco de recibir uno de los videos más emocionantes de su vida.

Lionel Messi sorprendió a un abuelo de 100 años que anota sus goles en un cuaderno y emocionó a todo

“Hola Hernán: me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo anotados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande, agradecerte por eso que hacés y desearte lo mejor. Nos vemos”, le decía Leo en un video, sin poder creer que alguien 66 años mayor que él le dedicaba tanto amor a grabar en un cuaderno sus aciertos al arco.

Julián admitió que, en un principio, no fue nada fácil llegar a Messi. En mayo había hecho una publicación en redes donde contaba que su abuelo anotaba todos los goles del delantero en un cuaderno. Desde entonces, diferentes medios y portales empezaron a levantar la historia, hasta que sucedió lo inesperado.

“Justamente ayer me mandan un mensaje y me dicen: ‘ Hola, tenemos el teléfono de un familiar de Lío. Si te parece, danos tu WhatsApp, le compartimos su historia a un familiar y cuando te responda te manda el video y ya lo vas a tener ahí ”, comentó el joven, quien de entrada pensó que se trataba de una broma, hasta que a los 10 minutos lo contactó el pariente de Messi, del que prefirió no revelar la identidad, para avisarle que le enviaría el pedido al capitán de la Selección.

Julián y su abuelo son ambos fanáticos de Messi Instagram @julian.mc98

De esta forma, el jugador conoció la historia de Nelo y no dudó en mandarle su cariño en un video que emocionó hasta aquellos que no simpatizan con el fútbol.

De la chocolatería al amor de 75 años

“ Hoy sigue sin poder creerlo. Recién fuimos a verlo, un día después de que le mandó el mensaje, y es extraño porque dice: ‘¿Pero yo qué hice para que Messi me conozca, por qué me conoce, qué hicimos, qué paso?’. Y él sabe que ahora Messi conoce su historia y sabe quién es. Y está muy contento, todavía no se lo cree”, relató el joven acerca de la reacción de su “nono”.

Julián tiene “una relación muy especial y de mucho amor” con su abuelo. “Nosotros somos tres nietos pero yo soy el que está más cerca, el que más lo ve. Voy a almorzar con ellos”, relató también sobre su abuela Ángela, de 93, quien también participa en las imágenes virales. Ella y Nelo están casados hace 75 años y son “un pilar” en la vida de cada uno.

Por otro lado, el joven contó que esa distancia de 11 años ayudó a que su vínculo se vuelva más fuerte aún. “Es como que ahora él me quiere aprovechar. Volví y por eso está aguantando tanto tiempo para estar más tiempo conmigo ”, reflexionó.

Hernán nació en Tandil pero vivió toda su vida en Carapachay, a tan solo un kilómetro de su nieto. Es martillero público y, en sus encuentros familiares, cuenta, como todo abuelo, sus historias doradas. Trabajó 40 años en la fábrica de una chocolatería local y los sábados y domingos, en lugar de descansar, seguía sus jornadas laborales en el Hipódromo de Palermo y en el de San Isidro.

“Si el día tenía 24 horas, él trabajaba 29. Se iba de la casa a las 4 y media de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Las historias de trabajo son duras, son años que no estuvo en casa”, manifestó su nieto.

El saludo de Lionel Messi al abuelo de 100 años

Julián admira que su abuelo se mantenga en pie de tal manera aún a sus 100 años. Ahora, además de representar una de las razones más fuertes por las que quiere seguir viviendo, le regaló el recuerdo más lindo de Leo Messi, que probablemente guardará para siempre junto a ese cuaderno que con tanto amor agarró cada vez que La Pulga gritó “gol”.