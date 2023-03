escuchar

Un par de meses atrás, apenas comenzado el 2023, Alexis Mac Allister se ubicó entre los nombres más mencionados en los programas dedicados a la farándula, pero esto no se debió a su título como campeón del mundo ni a sus logros deportivos, sino a su escandalosa separación de Camila Mayan con quien estuvo en pareja durante cinco años. Aunque la joven de 24 años en su momento prefirió mantenerse en silencio, en las últimas horas compartió con sus seguidores de Instagram un mensaje sobre cómo logró atravesar el final de su relación.

La exnovia de Alexis Mac Allister reveló cómo atravesó el final de su relación: “No hay receta”

Alexis Mac Allister y Camila Mayan conformaban una de las parejas más queridas de “la Scaloneta” y, durante el transcurso del Mundial de Qatar, la joven licenciada no solo acompañó al deportista en cada uno de los partidos que tuvieron lugar en el Medio Oriente, sino que mostró el detrás de escena de la experiencia a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aunque para el público el amor marchaba viento en popa, a mediados de febrero de este mismo año trascendió una noticia que dejó a más de uno con la boca abierta: no solo le habían puesto un final a su relación después de cinco años juntos, sino que Mac Allister comenzó a salir de manera casi inmediata con quien fue su mejor amiga desde la infancia.

Mac Allister y Mayan estaban juntos desde 2018 Instagram @camimayan

“A los dos o tres días de Navidad le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis, no tenían ningún problema. Él no le dijo de la existencia de la otra chica”, detalló Yanina Latorre en LAM (América). Y agregó: “Él no se lo blanqueó. A ella le hubiese gustado la verdad que le diga ‘me enamoré de otra’ porque era más fácil el duelo. Ella está súper enamorada”. Finalmente, especificó que la exnovia del jugador se instaló nuevamente en la Argentina.

A pesar de ser muy activa en las redes sociales, Camila prefirió no generar mayor revuelo y optó por no dar notas a medios ni hablar sobre lo sucedido de manera pública. Pero en las últimas horas abrió un espacio de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram y, entre las decenas de mensajes que recibió, se destacó uno en el que le pedían consejos “para cuando te rompen el corazón”.

Con ese pie, compartió un video de Joana Sanz -quien recientemente confirmó su separación del futbolista Dani Alves- y manifestó: “No hay ‘receta´ para nada, está bueno escucharse y apoyarse en las personas que una tiene alrededor”.

Asimismo, resaltó el texto escrito por la modelo, quien expresó: “La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo… Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo. Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mí me ha servido de mucho apoyo mis amigos, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga”.

El emotivo texto escrito por Joana Sanz al que la exnovia de Alexis Mac Allister hizo referencia

Y finalizó: “Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida”.

LA NACION