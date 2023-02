Yanina Latorre contó nuevos detalles de la escandalosa separación de Alexis Mac Allister: “A su ex le hubiese gustado...”

escuchar

Días atrás estalló un escándalo que tuvo como protagonista principal a un campeón del mundo. No obstante, el foco no estuvo puesto en su desempeño deportivo, sino en su vida amorosa. Alexis Mac Allister dejó a su novia Camila Mayán y estaría en pareja con su amiga de toda la vida. En LAM (América), Yanina Latorre contó que se encontró con la influencer y expareja del jugador en un shopping por casualidad y le dio nuevos detalles de la separación.

El amor entre Mayán y Mac Allister parecía marchar sobre ruedas. Estaban juntos desde hacía cinco años, vivían en Brighton, Inglaterra y ella fue su apoyo incondicional en el Mundial de Qatar. Allí se destacó como una de las integrantes de “La Scalot” que más se hizo notar gracias a sus videos en las redes, donde mostraba su día a día, sus looks y maquillajes. Pero, el amor llegó a su fin, por lo menos para él. La dejó y comenzó una relación con Ailén Cova, de quien es mejor amigo desde que eran chicos.

Mac Allister y Mayan estaban juntos desde 2018 y convivían en Inglaterra Instagram @camimayan

Tras la ruptura, Camila estuvo unas semanas en París y ahora se instaló de vuelta en la Argentina. En LAM, Yanina Latorre contó que la encontró en un shopping por casualidad y dio una nueva información de la relación.

“Es un poco triste la historia. Estuvo cinco años de novia con él, desde que eran muy chiquitos, eran del mismo grupo de amigos. Hace tres años que vivía en Brighton con él”, precisó. Asimismo, agregó: “El chico es un amor, de una familia divina, porque le pregunté y me dijo que los padres se portaron muy bien”.

En este sentido, comentó que la separación no fue exactamente el 24 de diciembre, día del cumpleaños de él, como se dijo en algunos medios. “A los dos o tres días de Navidad le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis, no tenían ningún problema. Él no le dijo de la existencia de la otra chica”.

La joven en cuestión, señalada como la tercera en discordia, se llama Ailén Cova. “Ella es la mejor amiga de él, de la infancia, de toda la vida, de la secundaria, eran íntimos”, manifestó Latorre. Vale destacar que en el Instagram del deportista aparecen fotos con la joven que datan de 2015 y 2017.

Yanina Latorre reveló detalles de la separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayán

Yanina detalló que si bien Camila viajó recientemente a Inglaterra, lo hizo para buscar sus cosas, sin saber que la amistad de él con Ailén ya es una relación formal. “Él no se lo blanqueó. A ella le hubiese gustado la verdad que le diga ‘me enamoré de otra’ porque era más fácil el duelo. Ella está súper enamorada”.

Alexis Mac Allister tiene una foto en su Instagram con Ailén que datan de 2015 Instagram @alemacallister

Según la panelista, Ailén ya se fue a vivir a Inglaterra con Mac Allister. En tanto, sobre Camila, reveló que le dijo que estaba “tratando de rearmarse”. Actualmente, está en Buenos Aires, en un departamento, y el jugador “lo único que le dio fueron dos meses de alquiler”.

“Ella no tiene intención de hacer ningún quilombo, ni de poner abogados. Está muy triste porque él era el amor de su vida. No quiere dar notas, no quiere hablar mal. Me dijo que su familia es un amor”, cerró la angelita, tras revelar que su exsuegra la llamó cuando se enteró de la ruptura.

LA NACION