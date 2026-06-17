La experiencia VIP del Mundial: todo lo que se consigue por pagar una entrada a 35.000 dólares⁩

La edición 2026 de la Copa del Mundo cuenta con las entradas más caras de la historia reciente de los mundiales. Con el pase VIP, que puede alcanzar los US$35.000, los asistentes pueden acceder a distintos servicios adicionales como gastronomía y networking.

El circuito VIP ofrece a los compradores la posibilidad de ingresar a las instalaciones del estadio antes que el resto de los presentes, variando según la locación. El servicio también incluye salones privados con comida de alto nivel antes, durante y después del juego.

Además, los asistentes reciben atención personalizada, accesos exclusivos para sacarse fotos y espectáculos en directo. En estas zonas, gran parte del movimiento pasa afuera de los asientos, ya que el espacio está pensado para reuniones de negocios y relaciones comerciales.

Los asistentes con el paquete VIP podrán entrar hasta tres horas antes del partido ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El costo de estos pases exclusivos cambia según la lógica de los “precios dinámicos”: el valor sube a medida que aumenta la demanda del público. Por este motivo, para el partido final del torneo en Nueva Jersey, las ubicaciones VIP más baratas en el canal oficial de la FIFA arrancan en los US$16.500, mientras que los paquetes más completos llegan a los US$35.000, según consignó el medio especializado en deportes Marca.

El sistema copió el modelo que ya usan la NFL y los grandes conciertos en Estados Unidos, donde los estadios buscan vender una experiencia completa más allá del juego deportivo, según reportó el medio especializado en negocios Forbes.

La suba de los precios modificó también el acceso a las tribunas preferenciales. Mientras que en el Mundial de Alemania 2006 la ubicación VIP más cara costaba US$600 y en Qatar 2022 llegó a US$1.600, la actual edición del torneo elevó los valores de las categorías premium hasta los US$35.000, lo que transformó a estas ubicaciones en los productos más caros de la historia de la competencia.

El valor de las entradas varía según cada partido Fotomontaje generado con IA (Google Maps)

Este esquema forma parte de una estrategia de la organización para aumentar la recaudación general. Para el ciclo 2023-2026, la FIFA proyecta ingresos récord de US$13.000 millones, una cifra impulsada también por el nuevo formato del torneo, que ahora tiene 48 selecciones y 104 partidos.

El crecimiento financiero de las últimas tres décadas muestra cómo escalaron los ingresos totales de la entidad organizadora:

Francia 1998: US$1.900 millones

US$1.900 millones Alemania 2006: US$3700 millones

US$3700 millones Brasil 2014: US$5700 millones

US$5700 millones Rusia 2018: US$6400 millones

US$6400 millones Qatar 2022: US$7500 millones

US$7500 millones Estados Unidos 2026 (proyección): US$13.000 millones

Las advertencias para los asistentes

Para quienes decidieron asistir al Mundial, se recomienda estar atentos a los posibles fraudes y modalidades de estafa más frecuentes: