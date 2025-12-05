Sorteo Mundial 2026: cuánto cuesta para los argentinos viajar a la copa del mundo en EE.UU., México y Canadá

Empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 que se disputará el año que viene por primera vez en tres países. Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de la primera copa del mundo que tendrá 48 selecciones participantes y que se extenderá por más de un mes. Mientras la selección de Messi busca repetir la hazaña de Qatar 2022, los hinchas argentinos ya empiezan a hacer cuentas para volver a ser locales otra vez.

El sorteo de este viernes determinará los rivales del equipo de Lionel Scaloni para la fase de grupos y la expectativa por saber cuánto cuesta viajar para ver en la cancha a los jugadores de la albiceleste aumenta de manera exponencial, con una hinchada envalentonada por el título de hace tres años en el desierto qatarí.

El torneo de 2026 -que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio- marcará un récord en la historia de la Copa del Mundo. Se disputará con 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en las últimas ediciones. Se jugará en 16 ciudades y serán 104 los partidos en total.

La inversión para el público argentino será grande, pero a diferencia de lo que fue viajar hasta Medio Oriente, llegar a Estados Unidos, México y Canadá es más cerca e incluso hasta más económico, ya que hay varias empresas aéreas que vuelan hasta el norte del continente.

Sin abonar un paquete todo incluido, algunas de las aerolíneas ofrecen vuelos a México D.F para el partido inaugural y para seguir a la Selección durante la fase de grupos, que durará alrededor de dos semanas. Los precios, a esta altura, ya son muy superiores a los que se pueden llegar a pagar en otro momento del año. Por ejemplo, Aeroméxico tiene un vuelo directo (ida y vuelta) por US$2100, en la tarifa más económica. En tanto, volar con Aerolíneas Argentinas por dos semanas, ida y vuelta a la capital mexicana, cuesta $4.000.000 (US$2700 aproximadamente, al tipo de cambio de hoy).

El Estadio Azteca es una de las sedes donde jugará el Mundial 2026 (FIFA)

Con Avianca y escala en Bogotá, un aéreo ida y vuelta para las mismas fechas asciende a casi $6.000.000. Latam, en tanto, mantiene un precio similar.

Desde Promociones Aéreas hicieron hincapié en que la suma diaria para un visitante en esos países se estima entre US$40 y US$150 de gastos que incluyen comida, traslados locales, ocio, seguro de viaje y entradas. Además, es importante realizar los trámites para obtener (o renovar) las visas de los Estados Unidos y de Canadá, si fuera necesario viajar a ese país.

Los clientes pueden optar por abonar un paquete de dos semanas con los vuelos, traslados, entradas y seguro de viaje incluidos. Una de esas opciones es la que propone la empresa de turismo Atrápalo. Todavía en fase de preventa, una vez que el sorteo se efectivice, el precio puede cambiar. Un paquete contiene tres entradas a partidos de fase de grupos, pasajes aéreos, 13 noches de alojamientos en hoteles de cuatro estrellas, traslados a los estadios, charlas y asistencia al viajero. El costo de todo esto es de $12.111.930 (US$8183 aproximadamente) por persona.

El Dallas Stadium, en Texas, EE.UU., es una de las sedes de la FIFA para el Mundial 2026 (Conmebol)

Modo Vuela, por su parte, ofrece por US$9550 ($14.134.000) todos los aéreos (internacionales e internos), alojamiento por 13 noches en hoteles cuatro estrellas, traslados a los estadios, tres partidos de la fase de grupos, cobertura médica, un kit de regalo y charlas.

Otra de las agencias que ofrece un paquete para ir a la fase de grupos por dos semanas es Electro Viajes. Según pudo averiguar LA NACION, la propuesta incluye los aéreos desde Buenos Aires, tres partidos, traslados, 12 noches de alojamiento en hoteles cuatro estrellas, cena de bienvenida y un kit de regalo desde US$14.290 a US$17.970, dependiendo la ubicación dentro de los estadios. Estos precios son por persona pero en base doble.

Lionel Messi, con Rodrigo De Paul detrás, saluda durante un entrenamiento de Argentina en Elche, España, el 13 de noviembre de 2025. (AP Foto/Alberto Saiz) Alberto Saiz - AP

Despegar aseguró a LA NACION que los paquetes que combinan vuelos, alojamientos, traslados y actividades pueden ofrecer hasta un 30% de ahorro.

Algunos paquetes de viaje de Despegar para ver el Mundial 2026 son (por persona):

Ciudad de México: Paquete de viaje por seis noches (del 10 al 17 de junio) a $2.387.754 (US$1613). Incluye vuelo directo ida y vuelta y alojamiento tres estrellas.

Miami: Paquete de viaje por siete noches (del 13 al 20 de junio) en junio a $3.404.791 (US$2300). Incluye vuelo directo ida y vuelta con una escala, y alojamiento tres estrellas.

Vancouver: Paquete de viaje por seis noches (del 17 al 24 de junio) a $5.388.720 (US$3641). Incluye vuelo con dos escalas de ida y dos escalas de vuelta, y alojamiento 3 estrellas.

“Si bien en este tipo de eventos no es lineal, ya que varía según las sedes, las fechas y los destinos involucrados, esta dinámica impulsa a que muchos viajeros se organicen con mayor anticipación para asegurarse mejores tarifas y disponibilidad. El Mundial genera un impulso especial en la demanda, y esperamos que esta edición continúe esa tendencia", indicó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, a este diario.

En un escenario más ambicioso, ir a ver el Mundial con alojamiento de 40 noches, 40 tickets, transportes, comidas y algunos vuelos internos puede costar mínimo US$22.000.

Las entradas

A diez meses del Mundial, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio, la FIFA informó a través de un comunicado que los boletos para la fase de grupos tendrán un valor de US$60.

El organismo dirigido por Gianni Infantino reveló también que, en el caso de la final, costará unos US$6730.

Sin embargo, todavía no se sabe cuánto saldrá cada ticket hasta el momento de adquirirlo, ya que -por primera vez- el torneo aplicará un esquema de precios dinámicos. Esto implica que el valor de los boletos puede aumentar o bajar en función de la demanda y de la ubicación dentro del estadio.

Expectativa por el sorteo del Mundial 2026 (MANDEL NGAN / AFP) MANDEL NGAN - AFP

Además, con el objetivo de evitar estafas, la FIFA anunció la creación de una plataforma oficial de reventa. Este mecanismo permitirá a los titulares vender sus boletos de manera segura y en cumplimiento de la normativa local de cada país.

Las ventas estarán limitadas a cuatro entradas por persona por partido, y ninguna persona podrá comprar más de 40 para la totalidad del torneo.

Al mismo tiempo, los paquetes del sitio Hospitality -que incluyen bebidas, comida y lugares VIP- se están vendiendo desde mayo. Para los ocho partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, incluyendo la final el 19 de julio, los precios oscilan entre US$3500 y US$73.200 por persona. Los hinchas pueden comprar entradas para seguir a un determinado equipo o para un sitio específico.