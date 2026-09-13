La extraordinaria maniobra de Colapinto que le permitió superar dos autos y llegar al top 10 en el Gran Premio de España

Una de las grandes virtudes de Franco Colapinto son las largadas. No importa en qué circuito, el argentino despliega su talento ante la vista de los fanáticos de todo el mundo. En esta ocasión, en el Gran Premio de España, que se disputó este domingo, el piloto de Alpine descolló con una largada donde se salteó varias posiciones y se ubicó en la séptima posición.

La gran largada de Colapinto en Madrid

Tras atravesar el periodo de clasificación, el argentino largó en la novena posición. Consciente del sprint que debía realizar para saltear lugares, Colapinto superó en las primeras curvas a Oscar Piastri (McLaren) y a Liam Lawson (Racing Bulls) para mantenerse, momentáneamente, en el séptimo lugar de la carrera.

Este tipo de maniobras generan un fuerte impacto emocional en el piloto, quien apeló a una estrategia valida para colarse en el Top 7 de una carrera que, finalmente, ganó Kimi Antonelli.

Franco Colapinto terminó en la séptima posición del Gran Premio de España

Luego de un arranque enérgico, Colapinto siguió escalando lugares al superar a Lewis Hamilton, quien tuvo un problema en el freno de su monoplaza. Sin embargo, el sexto puesto se le escurrió de las manos en la undécima vuelta, cuando Lewis recuperó la posición.

Entre idas y venidas, con una parada obligatoria en boxes que le hizo retroceder unos casilleros, Colapinto culminó una formidable actuación en la séptima posición del Gran Premio. De esta forma, sumó seis puntos y continúa en alza en su tercer año como piloto de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli ganó en España James Sutton - Formula 1 - Formula 1

Por otra parte, el italiano Antonelli, ganador de la carrera con una superlativa performance, levantó el trofeo y analizó cómo fue su actuación: “Fue una carerra muy complicada. Sobre todo por gestionar los neumáticos. La victoria es positiva, pero Lando Norris se la merecía. Con el neumático duro teníamos muy buen ritmo y tenemos que seguir empujando. Ha sido un fin de semana increíble, por aportarnos tanta energía positiva”.