La fortuna que Pep Guardiola le regaló a los empleados del Manchester City tras ganar la Champions y la Premier

Pep Guardiola, director técnico de Manchester City, decidió donarle su bono por ganar la Premier League a los empleados del club en agradecimiento a su aporte en la conquista del trofeo. Entre los varios miembros del staff que fueron beneficiarios del regalo, se encuentran recepcionistas y personal de seguridad. Según reveló el portal Daily Mail, el entrenador lo hizo en agradecimiento por su aporte a la conquista deportiva. De acuerdo al mismo medio, el valor del bono es de hasta 1 millón de dólares.

Aunque no se divulgó el número exacto del bono, en sus contratos, los jugadores más valiosos del equipo tienen bonos que rondan esa cifra, y se estima que el premio obtenido por el DT, de 52 años, sea parecido al de los futbolistas mejores pagos del plantel. A la vez, el personal administrativo del centro de entrenamiento del Manchester City, de por sí, obtiene una prima por cada título.

Guardiola hizo su donación tras finalizar la inolvidable temporada con el City, con el cual ganó la Champions League, el máximo objetivo de la institución inglesa desde su asunción al mando del primer equipo. Además, logró por quinta vez (y la tercera de forma consecutiva) el campeonato local, así como la FA Cup.

En noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, Guardiola renovó su contrato con el Manchester City hasta junio de 2025. De esta forma, después de las vacaciones, el DT retomará el mando del equipo, con el objetivo de seguir siendo competitivo en todos los frentes.

De acuerdo al Daily Mail, el DT buscaría incorporar a su plantel al defensor croata Josko Gvardiol, del RB Leipzig, rival de Lionel Messi en la Copa del Mundo. Del mismo modo, Guardiola tendría apuntado al mediocampista del Chelsea, Mateo Kovacic, para reemplazar al capitán de su equipo, Ilkay Gundogan, quien se va del City como futbolista libre, y podría recalar en el F.C. Barcelona. Por otra parte, el jugador portugués Bernardo Silva estaría en la mira del PSG.

El mensaje de Julia Roberts tras ganar la Champions

En marzo, tras superar los octavos de final de la Champions, Pep Guardiola confesó públicamente quiénes son sus tres ídolos, entre los cuales, nombró a la actriz Julia Roberts. Con el objetivo de quitarse presión, el DT dijo que, aunque no ganara la competencia europea, se consideraba igualmente un perdedor, ya que la artista había elegido visitar las instalaciones del Manchester United y no las de su equipo, aunque lo superara en éxitos recientes.

“Hace años, vino a Manchester; no en 1990 con Alex Ferguson, ganando títulos y títulos y títulos; vino en el período en el que éramos mejores que el United, hace cuatro, cinco años; y ella fue a visitar al Manchester United. No vino a visitarnos”, reclamó.

En efecto, estrella de Hollywood transitó las instalaciones de Old Trafford en 2018, donde se tomó fotos en el campo de juego con sus hijos y con algunos de sus jugadores de ese momento, entre quienes se encontraba Alexis Sánchez.

Julia Roberts

“Por eso, incluso si gano la Champions, no será comparable con el hecho de que Julia Roberts vino a Manchester y no vino a vernos, y es mi ídola. Por eso, pase lo que pase, aunque gane la Champions League, no será suficiente comparado con la decepción que tuve”.

Confesa fanática del fútbol (y del Manchester United), Roberts decidió hacer “un llamado a la paz” y le concedió el deseo de Guardiola con una dedicatoria en su cuenta de Instagram. “Felicidades @pepteam por llevar a tu equipo a ser campeones de la UCL”, escribió la protagonista de “Mujer Bonita”, junto a una foto del laureado director técnico.

