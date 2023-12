escuchar

Una de las mejores duplas de delanteros del mundo vuelve a juntarse y los fanáticos del fútbol, y especialmente de Lionel Messi, no pueden ocultar su emoción. Después de meses de especulaciones y de “acuerdos de palabra”, Inter Miami confirmó su refuerzo para 2024: Luis Suárez. De esta manera, El Pistolero y La Pulga volverán a vestir la misma camiseta y a jugar juntos en el mismo equipo.

Aunque desde hacía varios meses corría la noticia de que los Messi y los Suárez volverían a reencontrarse en Miami, el viernes fue el propio club quien lo confirmó de una manera muy original y que hizo emocionar hasta a la mismísima Antonela Roccuzzo. Los hijos de ambos futbolistas, además del hijo de Sergio Busquets y Jordi Alba, otros exBarcelona, protagonizaron una sesión de fotos que pasará a la historia.

La llegada de Lionel Messi a “Las Garzas” generó una verdadera revolución. Pero, no solo por lo que representa el campeón del mundo, sino también porque el equipo de David Beckham lo rodeó de dos de sus grandes amigos: Busquets y Alba, con quienes vistió la camiseta del equipo culé. Pero, lo cierto es que Inter Miami es un club “familiar”. No solo juegan los padres, sino también los hijos. Thiago Messi integra la Sub 12 y Mateo Messi y Enzo Busquets la Sub 9. De a poco, una nueva generación de “amigos y futbolistas” empieza a abrirse camino.

Luis Suárez fue anunciado como el nuevo refuerzo de Inter Miami Instagram @intermiamicf

Justamente, para anunciar la incorporación del uruguayo al equipo, Inter Miami compartió una foto que revolucionó las redes sociales. “Nada más lindo que jugar con amigos”, decía la imagen que fue tomada en el césped del club. ¿Quiénes fueron los modelos? Los herederos de Busquets, Alba, Messi y Suárez, quienes se sentaron de espaldas con las camisetas rosadas con sus apellidos y el número con el que juegan los padres. Aunque no se les vio las caras, los fanáticos pudieron especular en quién era quién, puesto que los deportistas tienen varios hijos.

A la izquierda y con el dorsal número 5, parecería haberse ubicado Enzo, el hijo mayor de Sergio Busquets y Elena Galera. A su lado, Piero, el hijo de Jordi Alba y Romarey Ventura. El que siguió fue el representante de Messi, pero como estaban de espalda, los fanáticos no pudieron reconocer del todo de cuál de los niños se trataba. No obstante, por el corte de pelo y las edades, parecería que se trataría de Mateo, quien también juega en el club. A la derecha, parecería que se habría sentado Benjamín, el hijo de Luis Suárez y Sofía Balbi.

Antonela Roccuzzo se emocionó al ver la tierna foto de los niños Instagram @intermiamicf

La imagen en cuestión superó los 3 millones de Me Gusta, puesto que los fanáticos soñaban con un reencuentro no solo de Suárez y Messi, sino de las grandes estrellas del Barcelona. Pero, no fueron solo los hinchas los que se emocionaron, sino también Antonela Roccuzzo, quien se conmovió al ver la imagen que representa justamente la amistad entre los cuatro jugadores y también entre sus herederos.

La rosarina no dudó en comentar la publicación con cuatro emojis de una carita con lágrimas de emoción en los ojos. Aunque no es posible tener certezas absolutas de quienes son los modelos, si quedó claro lo que representan.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez, íntimos amigos desde hace años, se reencontrarán en Miami Instagram @antonelaroccuzzo

Lo que sí es preciso decir es que para las familias comenzará una nueva aventura no solo adentro de la cancha, sino también afuera. Los Messi y los Suárez son íntimos amigos y ahora probablemente se sumarán a las salidas en parejas con David y Victoria Beckham. Además, Sofía Balbi, quien es una de las mejores amigas de Antonela, será una más en los lujosos eventos de moda a los que asiste Rocccuzzo.