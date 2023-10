escuchar

El legado futbolístico de Lionel Messi comienza a expandirse. Es que el astro argentino, de actualidad en el fútbol de los Estados Unidos, empezó a ver cómo sus hijos dan sus primeros pasos en un deporte que lo hizo reconocido mundialmente. Uno de ellos es Thiago, de 10 años, quien integra la Sub 12 de Las Garzas.

Con algunos movimientos interesantes, que dan a cuenta de algún rasgo hereditario de su padre, Thiago posó para la cámara en la presentación oficial de las divisiones inferiores del Inter Miami. En su categoría, el pequeño es uno de los jugadores más importantes, con proyección a futuro, por ende los ojos estuvieron posados en él.

Ubicados dentro de las instalaciones del club, los pequeños talentos del Inter Miami se ubicaron sentados y parados junto a sus entrenadores para que quede oficializada su estadía y ahí fue donde Thiago decidió utilizar una silla para colocarse al costado de la formación.

Thiago Messi junto al resto de sus compañeros en el Inter Miami Twitter (@InterMiamiCF)

Vestido íntegramente de blanco, como el resto de sus compañeros, el hijo mayor de la familia Messi esbozó una leve sonrisa a la cámara con el yeso en su mano, producto de un accidente doméstico. Con algunos entrenamientos en su lomo, el pequeño ya sorprendió a los entrenadores con destellos y se espera que pueda ir soltándose a medida que pasen los meses.

Días atrás, en una entrevista con Migue Granados en Olga, La Pulga realizó un breve perfil de su hijo, a quien le adjudicó un perfil más reservado. “Thiago no quiere saber nada con ser ‘hijo de Messi’, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades”, explicó el ‘10′ para entender cómo es la personalidad del pequeño que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

A su vez, agregó: “A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol. Es cómodo que entrenen en el club porque están en el mismo lugar que estoy yo y ya conozco. Es muy lindo”.

Además de Thiago, quien también participó del Media Day fue Mateo, integrante de la Sub 9 del Inter Miami. Con una remera gris y pantalón y medias negras, el joven comenzará a dar también sus primeros pasos en el deporte junto a Enzo Busquets, el hijo de Sergio, quien decidió dejar su vida en el continente europeo para arribar a los Estados Unidos.

Mateo Messi junto al resto de sus compañeros en las divisiones inferiores del Inter Miami Twitter (@InterMiamiCF)

Desde su desembarco a la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi se convirtió en una estrella absoluta del fútbol estadounidense. Con un extenso bagaje en el continente europeo y en la selección argentina, donde consiguió recientemente el título de la Copa del Mundo, el atacante rosarino de 36 años es la bandera de un equipo en formación, con grandes ambiciones a futuro. Tanto es así que los hijos del argentino se encuentran en el proceso formativo de una institución que podrá ponerle el broche de oro a la carrera del jugador más determinante de los últimos tiempos.