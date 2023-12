escuchar

Para Lionel Messi, el desembarco en Inter Miami supuso más que una elección para la parte final de su carrera futbolística. La decisión apostó a un proyecto de vida que incluya pasarla bien y estar rodeado de gente afín. Y poco a poco va logrando ese ecosistema. Primero, con las incorporaciones de Jordi Alba y Sergio Busquets, viejos compañeros de los tiempos de gloria en Barcelona. Ahora, llegará otro compinche del club culé que además es uno de sus grandes amigos: Luis Suárez. El atacante uruguayo tiene todo listo para ser refuerzo del equipo de Florida. Tras el acuerdo de palabra sellado hace un mes, firmará por un año con opción a extender el vínculo.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro club a Luis Suárez, un delantero de clase mundial. Luis es un competidor feroz cuyo afán ganador encarna lo que queremos de nuestros jugadores. Prometimos a nuestros aficionados que buscaríamos a los mejores jugadores del mundo para construir una plantilla que pueda competir en los escalones más altos del continente americano. Luis, que viene de ganar premios en Brasil, será una incorporación clave para nuestra plantilla. Seguiremos siendo ambiciosos y nos esforzaremos siempre por alcanzar la libertad de soñar”, declaró Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami.

Suarez y Messi, cuando promovían la candidatura de Uruguay y Argentina para el Mundial de 2030 Natacha Pisarenko - AP

De último muy buen paso por Gremio, Lucho se sumará a la pretemporada con el conjunto de camiseta rosa y cumplirá el sueño de reencontrarse con su gran amigo Messi, con quien compartió el ataque de Barcelona entre 2014 y 2020 y conquistó 13 títulos: cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, dos supercopas domésticas, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

“Estamos encantados de que un jugador de la calidad de Luis y su pasión por el fútbol se una a nuestro Club. Se une a una plantilla que está inspirando a la próxima generación y estamos deseando verle saltar al campo tanto con antiguos compañeros como con jóvenes jugadores de nuestra Academia”, dijo David Beckham, copropietario del club de Florida y el cerebro detrás del armado del equipo.

En declaraciones publicadas por el sitio web de Inter Miami, Suárez afirmó: “Estoy muy contento y emocionado de asumir este nuevo reto con el Inter de Miami. Estoy impaciente por empezar y dispuesto a trabajar para hacer realidad el sueño de ganar más títulos con este gran Club. Soy optimista acerca de lo que podemos lograr juntos con nuestra ambición compartida. Lo daré todo para dar una alegría a estos grandes aficionados de los que tanto he oído hablar mientras vista los colores del Inter Miami, y estoy deseando reencontrarme con grandes amigos y jugadores. También estoy ansioso por conocer a mis nuevos compañeros y entrenadores.”

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami 💫 pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

El delantero nacido en Salto, que el 24 de enero cumplirá 37 años, sabe que la exigencia en Inter Miami será menor que la que venía teniendo en Gremio. El uruguayo es consciente de que deberá dosificar la actividad, como bien dejó sentado al anunciar que no continuaría en el equipo de Porto Alegre. “No le podía mentir o robar al club. Para mí era fácil quedarme sabiendo que puedo jugar solo uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me lo decía, que me podía quedar, jugar cuando quisiese, pero no soy así, no puedo mentir, soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente”, comentó en la conferencia de prensa posterior al último partido con la casaca del club gaúcho, con la que anotó 26 goles en 53 partidos desde su llegada a comienzos de 2023.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

Su llegada a Brasil se había dado luego del final de su exitoso periplo europeo y luego de un paso por Nacional de Montevideo, el club del cual es hincha. Su buen presente en Gremio (que terminó subcampeón del Brasileirao, donde Suárez finalizó segundo en la tabla de artilleros con 17 gritos) le valió el regreso a la selección uruguaya en el nuevo ciclo comandado por Marcelo Bielsa, que lo citó para la última doble fecha FIFA.

Lucho, con su familia, el 3 de diciembre último, cuando jugó por última vez con la camiseta de Gremio en Porto Alegre y fue agasajado SILVIO AVILA - AFP

“Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. Mi mujer me pregunta cada mañana: ¿estás bien, te pasa algo? Porque cada mañana es una ‘mancada’, como dicen acá. Es muy difícil para mí. Pero soy muy cabeza dura y quiero seguir jugando al fútbol, pero todavía no sé qué va a pasar”, había dicho Suárez en su despedida de Gremio. El dolor que lo tiene a maltraer es por una lesión no del todo bien recuperada en la rodilla derecha. Él mismo lo explicó hace un tiempo: “En la parte externa tengo una hipertensión, que no me queda la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía de 2020 en Barcelona. Llevaba tres meses trabajando y vino la pandemia y el encierro, no podía salir nadie y el último mes terminé realizando yo los trabajos y no es lo mismo que con un fisio. De ahí me queda la renguera, de no poder extender la rodilla. Y desde antes de la cirugía vengo con un desgaste de cartílago interno de la rodilla. Eso me genera un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me ‘pincho’ un diclofenac, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo así es complicado”.

Todo listo en Miami para que se sume el cuarto mosquetero. Primero Messi, luego Jordi Alba y Busquets. Ahora, Lucho Suárez. Cuatro héroes de la última Champions ganada por el Barsa.

