La fuerte crítica de Néstor “Pipo” Gorosito a Alejandro Garnacho: “Si es uno de mis hijos le pego”

El entrenador de Colón, Néstor “Pipo” Gorosito, criticó una de las últimas declaraciones del delantero de Manchester United Alejandro Garnacho y aseguró que si fuera su hijo le pegaría con la “mano abierta en el cogote”. El futbolista argentino, dijo hace dos semanas que “pasó el equipo grande” cuando su club dejó afuera de la Europa League a Barcelona.

Al igual que en su cuenta de Twitter, el exfutbolista de River Plate habló sobre la actualidad de la joven promesa argentina que brilla en la Premier League de Inglaterra con los Red Devils. En ese sentido, cuestionó la frase que posteó Garnacho en sus redes sociales: “Pasó de ronda el equipo grande”, similar a la que pronunció Mauro Zárate cuando Boca Juniors eliminó a Vélez Sarsfield por penales en la Superliga de 2019.

“Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en Internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes”, dijo en una entrevista con TyC Sports sobre el accionar de las nuevas generaciones que destacan en el ambiente del fútbol.

La chicana de Garnachio contra el Barcelona

Tras ello, disparó contra Garnacho sobre su controversial frase: “Todo por hablar y hacer boludeces, es otra generación y me parece una pavada. Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así”.

Luego, explicó que lo que se debe hacer durante las declaraciones es priorizar el trabajo del equipo y no desacreditar a los rivales. “Siempre tenés que darle prioridad al grupo, es lo más importante. Sacando a Messi, no hay otro Messi, el único diferente es él”, señaló.

Acto seguido concluyó: “Todos los demás son un poco mejor, un poquito peor, pero las reglas son claras y las tienen que cumplir todos, del jugador más chico al más grande, y el cuerpo técnico”.

Por último, explicó la diferencia entre lo que él escribe en Twitter y lo que dijo Garnacho. “Yo hablo por ahí en Twitter y escribo cosas cuando me da rabia algo que no comparto o me gusta resaltar cosas buenas, pero conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero. Por ahí mi hija me dice ‘papi viste...’ y no, no me digas nada porque no creo en eso, se arman hasta campañas presidenciales todas falsas, entonces no creo nada”.

