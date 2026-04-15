Diego Simeone, tras la clasificación de Atlético de Madrid: “Llevo 14 años en el club y no dejo de emocionarme”

Nueve años después, Diego Simeone vuelve a llevar a Atlético de Madrid a una semifinal de Champions League y suma cuatro desde que conduce el equipo colchonero. “Llevo 14 años en el club y no dejo de emocionarme. A los jugadores en el vestuario les dije «gracias, gracias y gracias»”, comentó el entrenador en la conferencia de prensa luego de que el conjunto madrileño dejara en el camino a Barcelona en la serie pese a perder por 2-1 este martes la revancha de la serie de cuartos de final.

La ventaja (2-0) conseguida como visitante hizo la diferencia en la llave. Luego de insistentes señas para que el árbitro concluyera el juego y del pitazo final, Cholo Simeone inició un alocado festejo. Así lo siente, así lo vive. “Creo que salí corriendo y me abracé con Barrios [Pablo, mediocampista ausente del partido]. No me acuerdo. Hay un montón de cosas tras este resultado. Vieron el estadio; lo del estadio fue increíble. No es fácil dejar tres veces afuera a Barcelona. Al Barcelona de Messi y al Barcelona de Yamal. Lo hemos hecho con mucho trabajo y con mucho corazón. Las tres veces nos tocó jugar como locales en la vuelta. Esperemos que puedan descansar mis futbolistas y que el sábado podamos hacer un buen partido”, aludió a la definición de la Copa del Rey con Real Sociedad, que tendrá lugar este fin de semana en el estadio La Cartuja, de Sevilla, a las 16 de Buenos Aires.

“Estamos con la ilusión de los tres partidos que nos faltan [si supera las semifinales y llega a la final, de juego único]. Sabemos lo que queremos y vamos a ir a buscarlo”, agregó con convicción el DT.

"CON LA ILUSIÓN DE LOS 3 PARTIDOS QUE NOS FALTAN... TENEMOS MUY CLARO LO QUE QUEREMOS Y LO VAMOS A IR A BUSCAR"



🏆 Luego de tachar al Barcelona, el CHOLO SIMEONE sueña en grande con levantar la Orejona... ¿Se le dará este año en Budapest?



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Simeone analizó lo que vivió en estos 90 minutos finales del mata-mata. “¿Viste a qué velocidad juegan? Juegan a una velocidad increíble. Se nos hizo al principio difícil de controlar. Tras el 0-2, el equipo tenía dos opciones: caerse, y seguir jugando el partido que teníamos previsto. Siguió jugando a partir de la personalidad de Griezmann, la personalidad de Koke... Luego, el 1-2 es un golazo. Ya, en la segunda parte ellos bajaron su intensidad, tenían el partido del sábado en sus piernas. Los cambios nos dieron energía. Terminaron ellos con ese plan B con pelotas al área a [Robert] Lewandowski y [Ronald] Araújo y nosotros pudimos marcar a través de [Robin] Le Normand. Empezamos a ganar cuando llegamos al estadio, con el recibimiento”, reconoció a los hinchas.

Y amplió: “Cada equipo tiene su patrón de juego. Nosotros hemos ido evolucionando, también. Hemos ido cambiando. Somos un equipo que ataca mejor que lo que defiende, y necesitamos atacar. Juegue [Antoine] Griezmann, juegue [Álex] Baena, juegue [Thiago] Almada... El que sea. ¿Sabés qué lindo es estar en las semifinales de la Champions? Estar entre los cuatro mejores de Europa es buenísimo”.

Incluso, volvió a destacar a Griezmann, que se irá al final de la temporada a Orlando City, de Estados Unidos, y al que le queda sólo un juego por la Champions en el estadio de Atlético de Madrid. Por eso, cuando sus compañeros se iban a los vestuarios, el francés optó por seguir festejando con los hinchas. Se puso a saltar y cantar con los fanáticos, que no se movían de las tribunas. “Hablamos con Antoine. El otro día lo dije... Tenemos un genio del fútbol, un jugador diferencial. Un jugador que ha tenido personalidad. Ojalá Dios le dé lo que está buscando en lo que le queda en el club”, destacó Simeone.

Se fueron todos, pero Griezmann tenía que volver ❤️🤍 pic.twitter.com/aJXBqzRNO1 — Atlético Stats (@atletico_stats_) April 14, 2026

El entrenador utilizó una sola palabra para marcar la diferencia entre este plantel y anteriores que tuvo en el club: “Goles”. Y se refirió a la elección a Juan Musso, que fue la figura, por sobre Jan Oblak para estar en el arco: “Tuve una buena charla con Jan y con Juan. Jan está volviendo de una lesión. Es buenísimo que los dos estén de la mejor manera, porque son buenísimos para nuestro equipo”.

De rodillas en el suelo y con los brazos en alto se vio a Musso apenas llegó el final del juego en Madrid. Muchos de sus compañeros corrieron a abrazarlo apenas se concretó la clasificación. Unos minutos más tarde, todavía en el campo, el arquero señaló: “Hay una linda conexión con nuestra gente, que siempre nos apoya y que es muy importante para nosotros y para intimidar un poquito al contrario. Venimos soñando en grande desde hace mucho. Nunca dejamos de soñar. Somos fieles a nuestros sueños. En este grupo tan sano y que se esfuerza tanto, estamos como para darle alegrías”.

Y se refirió a la jugada en la que evitó el 3-0 y Fermín López terminó ensangrentado al golpearse con su botín izquierdo. “¿Cómo va a ser penal? De ninguna manera. Yo hice un movimiento natural para cubrir el arco y él, al agacharse para cabecear, se llevó puesto mi pie. Me dolió por él, pero no entiendo cómo pueden pensar que puede ser intencional pegarle en la boca a un colega", cuestionó el ex arquero de Racing.

La atajada de Musso ante Fermín para evitar que Barcelona se colocara 3 a 0

Nahuel Molina, otro de los argentinos que fueron titulares en Aleti, sumó su voz. “Estos partidos son especiales. Me ponen muy contento el trabajo del equipo, la entrega y todo lo que está tocándonos pasar”, señaló. “Hay que disfrutar esto, que no es nada fácil, y tener en cuenta que fue una clasificación muy difícil. Y que viene la final de la Copa del Rey, que va a ser un partido muy especial porque vamos a competir por un título”, continuó el defensor.

“Toda la ventaja que teníamos, la perdimos en 25 minutos, creo, y se veía complicado. Pero el equipo se entrega, está predispuesto a luchar, a jugar, a ir a presionar... Hay que disfrutar este momento, porque no es fácil pasar una eliminatoria así, contra un equipo como Barcelona”, completó.

La palabra de Nahuel Molina Lucero

Por su parte, el entrenador de Barcelona, el alemán Hansi Flick, admitió estar “decepcionado” por la eliminación en los cuartos de final, pero se mostró “orgulloso de la actitud” de su equipo. “Es muy decepcionante para todos. Cuando ves ambos partidos, merecimos llegar a la semifinal”, afirmó.

“Hicimos una primera parte fantástica”, añadió Flick, antes de admitir que el gol de Ademola Lookman había descolocado a Barça cuando había logrado igualar la eliminatoria con el 2-0 parcial, por los tantos de Lamine Yamal y Ferrán Torres. “Al final, es fútbol. Tenemos que aprender de estas cosas, de lo que tenemos que hacer. Tenemos un equipo joven y creo que mejoraremos la próxima temporada”, aleccionó.

Lo mejor de Atlético de Madrid 1 vs. Barcelona 2

Flick se había quejado del arbitraje del partido de ida, por un penal que no le otorgaron al equipo blaugrana, pero en esta ocasión prefirió no hacer comentarios al ser consultado por la expulsión a Eric García. “No quiero hablar de eso, no puedo cambiarlo. Es así, tengo que aceptarlo. Quizá para ustedes sea bueno que yo hable de eso, pero no voy a hacerlo”, se limitó a manifestar.

Así, Barcelona puede centrarse ahora en la liga de España, en la que marcha como líder con 9 puntos de ventaja sobre Real Madrid. El equipo culé puede incluso proclamarse campeón en el clásico contra el conjunto merengue en la fecha 35, el 10 de mayo. Sería un buen consuelo tras el golpe europeo.