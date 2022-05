El presagio de Mariano Closs sobre la final de la Champions, tras una decisión que tomaría Jürgen Klopp

El conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, se inclinó este viernes por uno de los dos finalistas de la Champions League, al conocer una posible decisión que podría tomar el entrenador del Liverpool. “No lo tengo a (Jürgen) Klopp. Viste que es un tipo con tanta bonhomía... Pareciera que te muestra todas las cartas”, admitió antes de referirse a la disposición del director técnico alemán en los entrenamientos.

Luego, especificó a quién se refería. “Con la presencia de Thiago (Alcantara): ¿esconderá? ¿No esconderá? ¿No quiere mandar mensajes? Para mí es clave en el funcionamiento de este equipo que juegue o no”, dijo Closs en relación a la ausencia del volante central español en la práctica a puertas abiertas un día antes del encuentro decisivo.

Al mismo tiempo, desglosó el trabajo que hacen el resto de los jugadores de los Reds, aunque los puso en una escala inferior a la de Thiago. “Puede jugar (Mohamed) Salah: es un jugador extraordinario, nadie lo va a discutir. Yo creo que (Sadio) Mané hoy está en un mejor momento todavía que el resto de los atacantes del Liverpool; Luis Díaz pasa un momento fantástico. Es otra de las dudas, de las incógnitas que tenemos, si es (Diego) Jota o no es Jota. El equipo ofensivamente se entendió mucho más, fue más fluido y jugó mejor, cuando jugó Díaz por el sector izquierdo, y cuando Mané conectó con los de atrás, los del costado y los del área...”

Mo Salah, una de las cartas clave de Liverpool Martin Rickett - PA Images - PA Images

Sin embargo, para Closs, “que no esté Thiago Alcantara” en el once inicial, o “si no llega bien, ahí, me anoto con el Madrid”. “En ese sector de la cancha, eh”, aclaró. El futbolista de 31 años, surgido del F.C. Barcelona, tuvo que abandonar el campo de juego en la jornada final de la Premier League frente a Wolverhampton por una molestia muscular. Incluso, después de aquel partido, el DT admitió que el pronóstico acerca del estado físico del mediocampista no era bueno.

Thiago Alcantara, en duda para la gran final del sábado Sebastian Widmann - UEFA - UEFA

En caso de que Klopp decida que Alcantara dispute algunos minutos conta “La Casa Blanca”, el cronista estimó que sería preferible que juegue desde el inicio, y que en tal caso, luego sea sustituido. Al respecto, comparó la situación del catalán con la de un delantero que se encontrara en sus mismos condiciones, y se remontó a la final de la Champions League 2014 que disputaron Atlético Madrid y Real Madrid en Lisboa.

“En la posición que juega, no es un futbolista par aponerlo de entrada y después vamos. Yo me acuerdo la vez que Diego Costa jugo cinco minutos y salió lesionado. Un delantero, en esas condiciones, me parece que lo podés guardar para que ingrese luego del desgaste del partido”, indicó acerca de los atacantes. Sobre los volantes, señaló “vos tenés que empezar a manejar un partido con las mismas energías que tu rival”. Según precisó la cronista Gemma Soler, el ex culé “quiere jugar”, al margen de que su físico “ha arrastrado muchas lesiones”.