Aseguran que un referente de Boca es pretendido por un equipo brasileño

El columnista de F12 (ESPN), Martín Costa, contó este viernes que un referente del plantel de Boca Juniors es pretendido por el entrenador del Atlético Mineiro, Antonio Mohamed. Sin embargo, este futbolista no podría llegar al equipo brasileño por la falta de cupos de extranjeros en aquella institución.

Según explicó el periodista, el jugador uruguayo Diego Godín le habría pedido a Mohamed la posibilidad de ser transferido del Mineiro con el objetivo de sumar minutos de cara al Mundial Qatar 2022. En ese marco, el “Faraón” sería reemplazado por Junior Alonso. No obstante, hay otro zaguero central que le interesa al “Turco”, aunque no podría incorporarse por una cuestión reglamentaria.

De acuerdo con Costa, se trata de un jugador que le encanta, y lo quiso siempre (incluso, en otros clubes en los que dirigió), pero ahora, no tiene lugar. El futbolista en cuestión es Carlos Izquierdoz , capitán del equipo de Sebastián Battaglia. Cuando el exjugador Juan Simón escuchó la información de su compañero, advirtió que Boca “sufriría muchísimo” la eventual partido del “Cali”. El cronista Augusto Cesar señaló que se trata de un jugador clave para el plantel tanto “adentro como afuera” del campo de juego.

Asimismo, Costa indicó que, en La Bombonera, los más ovacionados por la hinchada son el delantero Darío Benedetto y el propio Izquierdoz. A su turno, el animador Mariano Closs definió al futbolista de 33 años como “un señor”.

Carlos Izquierdoz, en la mira de un gigante de Brasil Mauro Alfieri

En otro orden, Closs reveló que Cristian Pavón, quien ya tiene arreglada su incorporación al Atlético Mineiro, ya consiguió alojamiento en el lugar donde vivirá a partir de junio, tras un viaje relámpago a Mineiro.

¿Sigue Salvio en Boca?

En cuanto a la renovación de Eduardo Salvio, Cesar señaló que, “hasta ayer a la noche”, ningún representante del club había hablado con “Toto” o su representante. Al mismo tiempo, aclaró que “no hay ninguna oferta formal”, pero ambas partes pretenden seguir vinculados, al menos, por un año más. En ese sentido, en la dirigencia del club de La Ribera son optimistas, y consideran que Salvio va a aceptar la oferta que le presente Boca.

Por su parte, el cronista que cubrió mucho tiempo la actualidad xeneize reveló que, hace mucho tiempo, Salvio tomó la decisión de seguir jugando en el fútbol argentino. En cualquier caso, todas las informaciones coinciden en que la remuneración que vaya a percibir “Toto” en su nuevo vínculo será menor a la actual.

“En Boca creen que es una cuestión de horas. Confían ciegamente. No es un problema el tema Salvio. Creen que se va a quedar”, reforzó Augusto Cesar.

¿Un tapado?

Por último, Martín Costa aseguró que el vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme, está en conversaciones con un futbolista de jerarquía internacional. “A mí me contaron ayer y me ratificaron hoy que está hablando con un solo jugador, que nadie mencionó, que nadie sabe, que saben tres personas, y que si lo termina de cerrar, va a ser un jugador que le va a dar un salto de calidad tremendo al plantel. Lo único que me dieron a entender es que es de mitad para arriba”. A la vez, precisó que no se trata ni de Edinson Cavani, ni de Ever Banega, dos jugadores que fueron relacionados con Boca en el último tiempo.