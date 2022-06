Martín Liberman le bajó el precio al rival de la selección argentina: “Es poco serio”

El periodista Martín Liberman se convirtió este domingo en tendencia en la red social Twitter por sus publicaciones acerca del rival de la selección argentina en su encuentro amistoso preparatorio al Mundial Qatar 2022 frente a Estonia.

“El partido es poco serio. ¡Una pérdida de tiempo! Sirve para la estadística de (Lionel) Messi y para que la gente sea feliz viendo a la selección en el extranjero. El rival es una vergüenza”, escribió Liberman en su cuenta de redes sociales tras el partido que disputó “La Albiceleste”, en el que “La Pulga” marcó los cinco goles que anotó el combinado nacional.

El tuit de Martín Liberman Captura Twitter

Los usuarios cuestionaron que, en el medio de la euforia, el cronista reparara en la valía del contendiente y relativizara la goleada, así como el hecho de que Leo haya hecho cinco goles en un mismo compromiso, algo que Messi hizo recién por segunda ocasión. La primera vez había sido con la camiseta del Barcelona frente a Bayer Leverkusen en el año 2012 y por la fase de grupos de la Champions League.

Irónicamente, un rato más tarde, el animador dijo sentir “orgullo” de tener la atención de la audiencia y ser TT el mismo día que “Leo hizo cinco goles”. “Muchas gracias a todos que estando de acuerdo o no, nuevamente me hicieron trending topic. (...) Algo bien habré hecho todos estos años”, remató.

Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en un amistoso contra Estonia en Pamplona, España, el domingo 5 de junio de 2022. (AP Foto/Alvaro Barrientos)

Por otra parte, aclaró que, desde su punto de vista, “Messi es un recontra crack y cada día juega mejor (en la selección)”, pero que “lo de Estonia es más flojo que un mas 40 del country”. Respecto del combinado nacional, el conductor de Debate F (ESPN) consideró que es “favorita” para ganar el Mundial, y dijo que “está al nivel de cualquiera” de las supuestas candidatas a llevarse el título. Sin embargo, reiteró que el desafío internacional del domingo frente al conjunto europeo, “fue un entrenamiento con conos”.

El tuit de Martín Liberman Captura Twitter

El descargo de Liberman en Debate F

Ya en su programa de televisión, el comentarista deportivo volvió al referirse al hecho de haberse vuelto objeto de conversación en Twitter por sus dichos sobre el partido de la Selección ante Estonia. “Me hicieron tendencia porque digo la verdad. Si quieren que diga ‘fantástico Argentina, maravilloso, que estupenda, una actuación que nunca olvidaremos’, no cuenten conmigo. Fue un papelón. Eran conos los jugadores de Estonia”, reiteró.

Sobre el equipo que terminó en el anteúltimo lugar de las eliminatorias UEFA, dijo que es un equipo que “no te exige, no aprieta, no te presiona, no te puede sacar la pelota, cuando la tiene no se le cae una idea, no tira un centro, no mete una diagonal”. Además, lo definió como a “la nada misma”. En ese sentido, defendió su análisis al decir que se trata de “poner en contexto” el partido.

Asimismo, recordó que Argentina formó con un “equipo b”, y que el partido “no resiste análisis”. “Es un rival así de chiquitito. No me puedo dejar llevar por ese partido, ni por los cinco goles de Messi, que juega bien hace dos años ininterrumpidamente que todo lo que hace es fantástico, maravilloso, y es lo mejor que le hemos visto con la camiseta del seleccionado; pero con lo que menos me voy a quedar, es con el partido de hoy. No sé cuántas conclusiones pudo haber sacado Scaloni” argumentó.

La selección argentina derrotó 5 a 0 a Estonia en un amistoso internacional ANDER GILLENEA - AFP

A su turno describió al encuentro como “un entrenamiento a puertas abiertas”, y hasta se animó a llamarlo “una pérdida de tiempo”. Por otra parte, diferenció el partido ante Estonia con el desafío frente a Italia por la Finalissima. “A ese equipo, le gana como debía ganarle. Con autoridad, convicción. Invita al sueño”, remató. En el mismo lugar ubicó y ponderó la derrota de los supuestos candidatos a ganar el Mundial.

“El cuco y poderoso campeón del mundo Francia pierde con Dinamarca, Inglaterra juega pésimo, Portugal y España dejan muchas asignaturas pendientes, Bélgica se come cuatro con Países Bajos. El sueño empieza a acrecentarse. (...) Lo bueno fue ganarle a Italia como se le ganó, y lo mejor de todo, la mejor noticia para Argentina y Brasil, es ver lo que pasó con los demás”, concluyó.