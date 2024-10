La historia de amor de Garbiñe Muguruza: de conocer a su novio en Central Park a un casamiento soñado en Marbella

Escuchar

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges dieron el sí en un casamiento exclusivo que se dio en la lujosa Finca de la Concepción, ubicada en Marbella, España. En un evento exclusivo que contó con 90 invitados de todas partes del mundo, la extenista y número 1 del mundo en la WTA le puso el broche de oro a una historia tan particular como romántica.

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges sonríen ante el cariño de los presentes

Toda la ceremonia quedó registrada en las redes sociales de los protagonistas, quienes mostraron en cada foto la felicidad de vivir este momento único junto a sus seres queridos y amigos. “El día más mágico”, deslizó Muguruza, quien conoció a Borges en el año 2021 y, a partir de un saludo del modelo en la vía pública, ambos quedaron en contacto y desde ese momento no se separaron.

Para el casamiento, la mujer nacida en España llevó un vestido de color blanco con una falda voluminosa, acompañado de una extensa cola de casi dos metros y un ramo de flores en sus manos. Por su parte, Arthur decidió optar por un outfit más clásico compuesto por un traje de color negro, una camisa blanca y un moño a tono.

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges protagonizaron un evento que contó con 90 invitados

En un evento multicultural, que incluyó a muchos invitados de varias naciones, Muguruza y Borges lucieron su sonrisa inmaculada ante las cámaras en un claro gesto de estar muy enamorados y seguros de esta decisión que les cambió su vida para siempre.

“Celebrando el amor”, aseguró el modelo, nacido en las Islas Canarias, en su cuenta de Instagram con un posteo repleto de fotos que visibilizaron la intimidad de esta ceremonia.

Muguruza y Borges alzan sus copas para celebrar su matrimonio

En un camino repleto de flores y colores, los dos protagonistas mostraron la calidez del ambiente y algunos lujos que se dieron, como por ejemplo, llegar a la finca dentro de un auto descapotable color blanco.

El auto blanco con el que la pareja decidió llegar a la exclusiva finca

Con muchísimos comentarios en las redes sociales donde felicitaron a las dos personas involucradas, la extenista y Arthur Borges agradecieron por la presencia de sus invitados y el cariño virtual en un día que marcó un antes y un después en su vida personal.

El flechazo en la vía pública que los enamoró

En una entrevista brindada al medio ¡Hola!, la tenista contó el preciso momento en el que un día, en la previa del US Open en 2021, decidió salir a caminar en su día libre por Nueva York y se topó con Arthur Borges, hasta ese momento un simple transeúnte que paseaba por el Central Park.

“Estaba en Nueva York compitiendo en el Abierto de Estados Unidos, un torneo muy importante, un Grand Slam y uno está centrado. Mi hotel estaba cerca de Central Park y aburrida en la habitación pensé en ir a dar un paseo por el parque. Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: “Buena suerte en el US Open’ Me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’”, deslizó la extenista, ganadora del Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, al medio ¡Hola!, sin saber que ese encuentro completamente intempestivo daría un giro radical a sus vidas amorosas.

Una de las primeras fotos que mostró la extenista junto a Arthur Borges

Tras seguir en contacto, Arthur dejó sus proyectos en Estados Unidos para aventurarse a una vida con muchos vaivenes y viajes debido a la actividad profesional de Muguruza.

“A él le gusta el tenis, cuando me vio me reconoció y me deseó suerte, pero fue muy tímido. Y yo al verlo fue como “guau” y empezamos a hablar. Y sí, surgió un flechazo. Pero yo no sabía nada de él y me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”, manifestó Garbiñe, quien, este año, decidió abandonar el deporte profesional a causa de un desgaste mental por tantos viajes y exigencias del tenis.

LA NACION