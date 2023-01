Susana Giménez cumplió 79 años y compartió en las redes un regalo que la conmovió

escuchar

Susana Giménez está de fiesta. La diva de los teléfonos cumple hoy 79 años y aprovechó la ocasión para dejar en claro cuán feliz la hace celebrar el recambio de edad en su vida. Además, a través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, reveló el regalo que recibió y explicó por qué la emocionó tanto. Por esa misma red social, cosechó miles de saludos por parte del mundo de la farándula, sus amigos y sus seguidores.

El video que Susana Giménez compartió por su cumpleaños (Fuente: Instagram/@gimenezsuok)

Giménez es una de las personalidades más queridas de la Argentina y, a pesar de que el año pasado no tuvo su esperado regreso a la televisión de manera semanal, aún sus fans le guardan el mismo cariño de siempre.

En el día de su cumpleaños, la diva publicó un video que le entregó, a modo de regalo Inés Hernández, una de sus amigas. En él se repasan los hechos y trabajos más importantes que tuvo en los últimos años.

“Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra) ¡Qué placer, ¡cómo nos divertimos!, ¡y cuánto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y peinándome”, redactó Giménez en su publicación, la cual acumuló rápidamente más de 1500 comentarios y 14.000 reproducciones.

Susana Giménez cumple 79 años: la diva de la TV festeja su cumpleaños en Punta del Este

Sus seguidores reaccionaron casi de manera inmediata al video, que no tardó en viralizarse en las redes sociales y, por ese medio, le dedicaron miles de saludos a la diva. “¡Felicidades Su! Volvé a la tele “; “Bellísima “; “Hermosa, sos única. El país te quiere”; “No hay otra persona como vos y nunca lo habrá. Feliz cumpleaños” y “Muy lindo video Su, te queremos” fueron tan solo algunos de los mensajes que le escribieron.

Hacía tiempo que Susana Giménez no compartía algo a través de sus redes sociales. Sumado a esto, se alejó de la Argentina y actualmente está instalada en Uruguay. Si bien mantiene un constante contacto con nuestro país, de momento no anunció ningún tipo de contrato para volver a la pantalla de Telefe, algo que -sin dudas- esperan con ansias sus fans y se lo recuerdan cada vez que tienen la oportunidad.

El festejo del cumpleaños de Susana Giménez en Punta del Este

Los cumpleaños en Uruguay se convirtieron casi en una cábala para la diva de los teléfonos. Este domingo, Susana recibió sus 79 años en La Mary, su icónica casa de Punta del Este, junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse y su nieta Lucía Celasco, entre otros miembros de su familia.

Pese a que aún no trascendieron muchos detalles acerca de cómo será el gran festejo, se espera que -como sucede todos los años- lleguen a su vivienda algunos de sus amigos más íntimos de la farándula para acompañarla. Una de las posibles invitadas podría ser Juana Viale, que está de vacaciones al otro lado del Río de la Plata, junto a su hija mayor Ámbar Benedictis.

LA NACION