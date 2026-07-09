Lamine Yamal habló de Messi y expresó lo que piensa de una supuesta llegada de Julián Alvarez a Barcelona

España jugará ante Bélgica por un lugar en una de las semifinales del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis De la Fuente está invicta y sin haber recibido goles. Además, en algunos duelos de esta copa mostró personalidad y buen juego. En este contexto habló una de sus figuras, Lamine Yamal, que analizó lo que se viene. Pero también se refirió a Lionel Messi y otras figuras que jugaron su último Mundial. Además, el jugador de Barcelona habló de lo que sería una hipotética llegada de Julián Alvarez al equipo Culé.

La victoria ante Portugal fue un envión anímico para España y sobre eso habló el futbolista de 18 años en una nota con el medio español Mundo Deportivo. “Para mí, era una de las tres mejores selecciones del Mundial y poder eliminarlos nos da mucha confianza para el partido contra Bélgica. Pero sabemos que cada partido es muy diferente y que en un Mundial está todo muy igualado”.

Spain's forward #19 Lamine Yamal and Portugal's forward #11 Joao Felix fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) RONALDO SCHEMIDT - AFP

Por otra parte, respecto de la selección belga se refirió a un futbolista en particular. Para mí, Courtois es uno de los mejores arqueros del mundo. Será algo que me lo ponga más difícil, pero como siempre, saldré con ganas de ganar y no pensando en ningún jugador", le dijo al medio de comunicación español.

Este viernes, los de De la Fuente buscarán el paso a semifinales, instancia a la que no llegan desde Sudáfrica 2010, Mundial que España ganó, en lo que representa su primer título de la historia en una Copa del Mundo. El rival será Bélgica y en caso de imponerse podrían medirse ante otra potencia o un país del que se siente muy cercano. “Tenemos buenos recuerdos de Francia y sería muy especial para mí jugar contra Marruecos. Lo bueno es que son dos selecciones grandes y de nivel. Nos toque quien nos toque, intentaremos ganar y llegar a la final”.

Lamine Yamal se mostró sorprendido por el nivel de Messi en el Mundial 2026

Este Mundial fue el último de Neymar, Cristiano Ronaldo, entre otras figuras, y también será la despedida de Lionel Messi de la Copa del Mundo. Ante la consulta de Mundo Deportivo sobre cómo ve el mundial de Messi, Lamine Yamal expresó: “Increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él”. También se refirió al portugués y al brasileño: “También me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar.

A pesar de que todos los focos del fútbol están puestos en el Mundial, en Barcelona, equipo donde se desempeña el jugador de 18 años, se habla mucho de la supuesta llegada de Julián Álvarez. Sobre esa posibilidad, expresó su deseo: “Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barca. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”.

Lamine Yamal expresó su deseo sobre lo que puede darse la llegada de Julián Alvarez a Barcelona JOSEP LAGO - AFP

Críticas y lo que espera para este mundial

Lamine Yamal se toma las críticas como algo positivo. “Hay días que dices: ‘no entiendo que me digan eso’, pero los días que estás bien, todo el mundo se tiene que callar”. Además, agregó que no le duele ninguna opinión negativa.

Luego, expresó que no está cumpliendo las expectativas que tenía para este Mundial: “Yo creo que puedo ser mejor. Soy muy exigente conmigo mismo. No me sirve con lo que hago. Nunca he dicho ‘vale, es suficiente’. Ni cuando estoy en el Barza he llegado a mi objetivo, así que ahora tampoco.

Y por último, habló de lo que le falta: “Seguir jugando. Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos. Seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y, obviamente, va a llegar ese partido”, expresó.